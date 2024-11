Pardubice chtějí dalšího kouče: žije v Kanadě, pro Devils objevil Eliáše

Extraligové Pardubice v minulých dnech potvrdily do konce sezony kouče Václava Baďoučka. Ten v kritické chvíli po odchodu Marka Zadiny povýšil z vedoucího B mužstva do role šéfa střídačky áčka. Ovšem s tím, že se dál pracuje na posile do realizačního štábu v současnosti vedoucího týmu soutěže. Tak, aby měl Baďouček silného parťáka hlavně do play off. To jméno je na cestě…