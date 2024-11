Ministr si užívá povolávák z Olomouce: Jsem rád za čas na ledě. Válí o patro níž

V Maxa lize prožívá vydařenou sezonu, v dresu Přerova nastřílel už 12 branek a je třetím nejlepším kanonýrem druhé nejvyšší české soutěže. Není tak divu, že si 21letý útočník Daniel Ministr v pátek i sobotu vysloužil povýšení zpátky do extraligové Olomouce. Před startem ročníku se přitom i přes povedenou přípravu do sestavy Hanáků neprocpal.

Mrzelo vás hodně, že jste sezonu nezačal v extralize?

„Upřímně ano. Ale v mém případě je lepší, abych hrál a měl dostatečný čas na ledě. V Přerově mi to dopřávají.“

Probíral jste to i s vaším tátou Milanem Ministrem, velkou osobností olomouckého hokeje?

„Doma si k tomu něco řekneme, ale nijak zásadně mi neradí.“

Zubry postila rozsáhlá marodka, která se řešila několika hostováními. Jak proběhla v kabině aklimatizace těchto hráčů?

„Z mého pohledu kluci zapadli a přinesli týmu potřebný výkon, který dokázali na ledě. Jejich příchod je přínosný, hodně nám pomáhají. Co se týče mě osobně, jsem rád za čas na ledě. Navíc hrajeme útočný, hodně bruslivý hokej, což se vyplácí.“

A jak si považujete dvanácti nastřílených gólů?

„Jsem velmi rád, že mi to tam takto padá, ale důležitější jsou týmové body a výkony. Máme vítěznou šňůru, což se odrazilo i do tabulky. To mě těší nejvíc, ale vždycky to samozřejmě musí být lepší. Spokojenost není nikdy stoprocentní.“

Prozradíte, co za vaší formou stojí?

„Snažím se střelbu pilovat jak na suchu, tak poté i na ledě. Před tréninkem i po tréninku. Jsem za to velmi vděčný, ale je to i velká zásluha mých spoluhráčů.“

Mnohdy hrajete třikrát za týden, vyhovuje vám to?

„Hrát obden je náročné. Musíte být připraveni fyzicky i psychicky, taky den po utkání dobře odpočívat, abyste nabrali sílu a do dalšího utkání šli zase na sto procent.“

Dá se na to lépe zvyknout, když máte i střídavé starty do Olomouce?

„Asi jo, ale extraliga a první liga je úplně jiný hokej. Snažím se na to adaptovat a plně se nachytat na daný zápas.“

