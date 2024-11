Dynamo zvládlo reparát s klikou. Kouč: Dvě třetiny se nebylo od čeho odrazit

Stokrát slyšíte, že puky se mají hrnout k brance. Důkazem je gól, kterým Pardubice nakonec složily Kometu 3:2. Štěstí políbilo náhodu: odrazy a vlastňák. Mladý střelec Daniel Herčík odvedl dobrou práci, nehledal krásu, jen poslal puk do bouřlivého prostoru. Po debaklu v Praze se Dynamo může nadechnout, odpracováno. „Ale čtyřicet minut se nebylo od čeho odrazit,“ hlásil trenér Václav Baďouček.

Kometa roztočila svoji hru 6 na 5 výborně. Udělala si prostor, Adam Zbořil měl na hokejce vyrovnání, byl hodně blízko své druhé trefě v zápase. Jenže puk ťuknul o brusli parťáka Lukáše Cingela. Doslova pech jak Brno. „To je hokej. Kolikrát se vám puk do brány odrazí ani nevíte jak, příště tam je jedna brusle, kterou trefíte. S tím nic nenaděláte,“ s klidem hodnotil poslední akci Zbořil.

Pardubice nakonec vyhrály 3:2. Hodně se čekalo, jak dovedou odpovědět na výplach v Praze, kde je Sparta zřídila 1:8. Dlouho se zdálo, že znovu míří k nezdaru, prohrávaly 0:2. „Dvě třetiny jsme se trápili sami se sebou. Špatné přesilovky, čtyřicet minut nebylo nic, od čeho bychom se odrazili,“ kroutil hlavou domácí kouč. Ve zmíněných přesilovkách měla víc šancí Kometa, která hrála ve čtyřech, několikrát ujela do brejku dva na jednoho. Tribuny pískaly. Tohle se nelíbilo ani trochu.

Výsledek otočila střela Romana Červenky, která cinkla o horní tyč a urvané vítězství dobře symbolizoval vítězný gól Daniela Herčík. „Ukázali jsme srdce,“ radoval se Baďouček z obratu na 3:2. Herčík hodil puk před branku, kde se odehrál brněnský biliár. Jedna hokejka, druhá a do sítě. „Vím, že se moc kolem sportu takhle většinou mluvit nemá, kromě neproměňování šancí měla vliv i smůla,“ říkal trenér Komety Kamil Pokorný. „Pokud bek odpaluje kotouč, trefí kolegu a ještě puk spadne do brány? Hodně smutná záležitost. Jinak se kluci vydali, velice kvalitní utkání za nás,“ přidal.

Trefa Herčíka z 53. minuty byla možná nejdivnějším gólem, jaký kdy mladý střelec dal. Na druhou stranu ale taky extrémně důležitým. Dynamo potřebovalo po páteční blamáži uspět, nepatlat se už v žádné kaši. „Jen jsem letěl do branky a všiml si najetého Mandyho (Mandáta), posouval jsem to k němu a nějak se to poodráželo. Zaplaťpánbůh,“ sálala z mladého střelce úleva.

Kometa v tabulce hlídkuje pořád kolem poloviny. Jednu chvíli to vypadá, že vyletí do horní části, pak se zase přiblíží pádu níž. Osm zápasů v řadě se přetahuje se soupeřem, bitvy končí o gól, nebo v nájezdech. „Neberu to jako něco náročného na psychiku. Každé střídání potřebujete jít na sto procent. Jestli chceme vyhrát, musíme dělat dobře všechny malé věci. Pokud budeme pracovat takhle dál, přijde jednou i zápas, kdy někoho rozstřílíme,“ věřil Zbořil.

Kometa před zápasem potvrdila informace deníku Sport, že si plácla s útočníkem Šimonem Stránským. „Přivádíme ho s cílem zvednout naši ofenzivu a především přesilovky, kde nás tlačí bota. Věřím, že tady bude rozdílový a pomůže nám,“ vysvětlil příchod z Finska sportovní manažer Tomáš Vincour.

Jenže taky hrozí, že brněnská sestava se zase ocitne v počtu mínus jeden. Kristián Pospíšil při snaze vymyslet nahrávku na Zbořila před prázdnou branku spadl a prásknul sebou ve velké rychlosti o mantinel. Dlouho se nezvedal, nosítka do akce ale nemusela. „Zaplaťpánbůh odjel po svých. Zamíří klubovým autem za našimi lékaři a podstoupí veškerá vyšetření,“ upřesnil Pokorný. Pád nakonec mohl zavánět i otřesem mozku. „Nejsem doktor. Nejdřív jsem si říkal, že problém bude s rameny, se zády. Pak je otázka, co hlava. Náraz to byl šílený,“ přál si kouč Komety, ať se hlavně nejedná o nic vážného.

