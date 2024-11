Tajemství kladenského chorea: 70 lidí, přes 1400 hodin, 50 kilo barev…

Choreo, které se jen tak nevidí. Otáčelo se jako opravdová kronika, bylo propracované do posledního detailu. Řeč je o způsobu, jakým kladenští fanoušci minulý týden přispěli ke stoletému výročí klubu. Před začátkem utkání ukázali nápaditý výtvor, jenž mapoval celou bohatou historii slavného klubu. Celkem se na něm podílelo sedmdesát lidí, kteří na něm odpracovali v součtu 1404 hodin! „Byla to výzva, kterou jsme přijali a rozhodli se s ní vypořádat,“ uvedli zástupci fanklubu na stránkách Kladeňáci.

Choreo ukázali ve svém kotli minulou středu, kdy Rytíři hráli domácí zápas s Plzní. Utkání provázela slavnostní atmosféra, nechyběly rozhovory s legendami, autogramiáda. Velkou měrou přispěli i fanoušci. „Naší vlajkovou a stěžejní lodí se stalo choreo, které ještě nikdo na českých hokejových tribunách neuskutečnil,“ pyšní se zástupci fanklubu.

Výsledkem byla ručně malovaná kronika, která mapovala stoletou historii klubu, jenž dal světu legendy jako Milan Nový, František Pospíšil nebo Jaromír Jágr. „Náročnost spočívala jak v množství malovaných obrazů, tak v technologii a technice, jak to celé provést, aby vše klaplo, jak má. Naštěstí máme mezi sebou lidi nejen obětavé, ale i šikovné a chytré, které jen tak něco neodradí a i přes všechny překážky se s tím popasovali na výbornou,“ píše se na webu sdružující příznivce Rytířů.

Celkem se na něm podílelo 70 lidí, kteří v souhrnu odpracovali víc než 1400 hodin. Bylo použito šestnáct druhů barev a odstínů, barvy vážily přes padesát kilogramů. Bylo použito 180 metrů čtverečních podkladového igelitu a 342 metrů papíru. K tomu 60 metrů horolezeckého lana a dalších 80 metrů pomocných lan.

Na kronice kladenského hokeje pracovali fanoušci od začátku října až do 13. listopadu, kdy ho ukázali světu. Na výrobě se podílely nejrůznější skupiny příznivců. Jak ti neorganizovaní, tak zástupci těchto odvětví: Fanklub, Haldaři, Kladno Boys a Podfuckáři.



„Poděkování od Kladeňáků patří všem, kteří se zapojili byť jen jednou hodinou. Neboť všichni tak činili ve svém volném čase. To vše pro klub, který milují, na úkor své soukromé aktivity a svých rodin,“ stojí dále v prohlášení.

Rytíři při zápase nastoupili v historických dresech s paní Poldi. Ovšem příliš se jim nedařilo, prohráli 3:4. Především úvod utkání jim nevyšel. Při závěrečném finiši dvakrát skórovali, ale na body to nestačilo.

Také samotní hráči si pochopitelně všimli nápaditého chorea. „Upřímně, je mi hanba za to, jak jsme to odehráli. Potom, co pro nás lidi předvedli,“ zlobil se kapitán týmu Radek Smoleňák.

Všechno kromě výsledku se podařilo. Klub dal prostor legendám, před stadionem nechyběla autogramiáda, během utkání na kostce běžely medailonky, promlouvali někdejší slavní hráči.

„Celá akce se organizačně vydařila a kompletní program proběhl bez větších potíží, což nás moc těší. Slavnostní den jsme v klubu připravovali dlouhé týdny, abychom fanouškům nabídli zážitek, který bude důstojně odrážet význam stého výročí. Jsme také rádi, že se nám podařilo shromáždit na jednom místě tolik kladenských hokejových legend,“ uvedl Tomáš Kobera, mluvčí klubu.

„Společně s fanoušky jsme tak mohli zavzpomínat na jejich kariéry a připomenout si všechny důležité milníky historie kladenského hokeje.“

V neděli Rytíři uspěli na ledě Třince a přetrhnuli tak sérii osmi porážek.

