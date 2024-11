Jihočeská lekce. Tragédie, soptil Zdráhal. Zraněný Pech otevíral dvířka

Nedělní výhra v Mladé Boleslavi se rozdrobila na prach. Vítkovičtí hokejisté potřebovali potvrdit, že se změnou hlavního trenéra sešlápli spojku a přeřadili na vyšší rychlostní stupeň. Jenže dostavil se pravý opak. Ostravané proti Českým Budějovicím předvedli ve 21. kole extraligy nejhorší výkon v sezoně, porážka 1:5 byla jednoznačným vyústěním. „Nebylo tam od nás nic, prostě tragédie. Každý viděl, že to bylo trápení. Neděláme to schválně, ale vypadá hrozně, co na ledě předvádíme,“ bědoval Patrik Zdráhal.

Když Vítkovičtí přesně před týdnem prohrávali s Karlovými Vary 2:5, velká část fanoušků začala s pokřikem „Bruk ven“. Vedení klubu prosby věrných uposlechlo a v sobotu Bruka odvolalo. Z pozice asistenta povýšil Vlastimil Wojnar, který se svým týmem následně „vykradl“ Mladou Boleslav. Důležitý zisk je ale po mizerném představení s Motorem zapomenut.

Suverénní Jihočeši vlétli do utkání jako tajfun už do první třetiny. Kontrolu nad zápasem na pár minut ztratili pouze v prostřední části po Zdráhalově snížení na 1:2. Od času 36:13 ale dominovali.

„Celkově se mi to hodnotí dobře, od začátku jsme byli lepší. Byli jsme agilnější, aktivnější a tentokrát jsme takhle vydrželi celý zápas. Překonali jsme těžký moment, kdy soupeř snížil, ale rozhodlo to, že jsme zase rychle odskočili,“ věděl českobudějovický asistent Jiří Hanzlík.

Po třetí domácí prohře za sebou byli nespokojení ostravští fanoušci znovu slyšet. Tentokrát si žádali odchod sportovního ředitele Roman Šimíčka, jenž vypomáhá na střídačce i po návratu asistenta Radka Philippa. V závěru kotel přestal fandit úplně. Tiše totiž protestoval.

„Takhle dál nemůžeme pokračovat. Musíme se vzchopit a začít hrát sebevědomý hokej, jinak to bude horší a horší. Hokej je z devadesáti procent o hlavě. Když tam není psychika a sebevědomí, nohy nejdou a nejde nic. To nás neomlouvá,“ zdůraznil Patrik Zdráhal.

Ostravští hledají cesty, kudy z krize ven. Před minulým zápasem dokonce prohodili kapitány. Dres s písmenem „C“ nově nosí Jan Košťálek, z Juraje Mikuše je zástupce. „Chtěli jsme dát do týmu impuls. Předtím, než jsme to změnili, jsem s kluky mluvil. Nebylo to pouze mé rozhodnutí, bylo to rozhodnutí více lidí. Snažili jsme se to nakopnout,“ komentoval Wojnar.

Vítkovický kouč zároveň popsal, proč už v několika duelech absentoval kanadský bek Stuart Percy. „Neustále má nějaké zdravotní problémy, momentálně bere antibiotika. Je to začarovaný kruh. Snažíme se, aby byl fit co nejdříve, ale neustále ho provází problémy i svalového charakteru. Není to tak, že by byl vyndán ze sestavy. Je to o tom, že není fit,“ ujasnil.

Potíže se nevyhnuly ani českobudějovickému matadorovi Lukáši Pechovi, jemuž se při souboji u mantinelu zaklínila noha pod vítkovického Roberta Říčku. Zápas sice nedohrál, v blízkosti týmu ale zůstal. V dresu a výstroji pomáhal s otevíráním dvířek od střídačky. „Určitě je pozitivní, že se nijak vážně nezranil a na noze mohl stát,“ kvitoval zastupující kapitán Tomáš Zohorna. Obvyklý lídr Milan Gulaš stále chyběl kvůli nemoci.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:31. Zdráhal Hosté: 07:26. Kachyňa, 15:00. Reilly, 36:13. Kašlík, 37:58. T. Zohorna, 40:20. Cibulka Sestavy Domácí: Pařík (41. Klimeš) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Yetman, Barinka – Roberts Bukarts, Hladonik, Říčka – Hašek, Eberle, Lednický – Vehovský. Hosté: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Adam Kubík, T. Zohorna (C), Olesen – Ordoš, Harris, Kašlík – M. Beránek, Pech (A), Přikryl – Koláček, Novák, Valský. Rozhodčí R. Mrkva, P. Obadal – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 078 diváků