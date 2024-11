Litvínov - Pardubice 4:1. Verva zpět v čele. Sparta padla. Třinec je na dně

Kapitán poslal Vervu do vedení

Hokejisté Litvínova porazili dosud vedoucí Pardubice 4:1 a vystřídali je v čele tabulky. Domácí o třetí výhře po sobě rozhodli dvěma góly už v první třetině, dva zásahy zaznamenal kapitán Matúš Sukeľ. Dynamo venku prohrálo potřetí v řadě při skóre 3:17. Na Severočechy má jednobodové manko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:06. Sukeľ, 11:27. O. Kaše, 58:37. Hlava, 59:53. Sukeľ Hosté: 39:40. Poulíček Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zile, McIsaac, Polášek, Zeman, Czuczman, Gajdoš – Sandberg, Sukeľ (C), Koblasa – O. Kaše (A), D. Kaše (A), Hlava – Čajkovič, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, D. Čech. Hosté: Will (Vondraš) – Nedbal, D. Musil, Hrádek, L. Hájek, Houdek, Vála, Švec – M. Kaut, Kondelík, Červenka (C) – Smejkal, Weatherby, R. Kousal (A) – Vondráček, Poulíček (A), Mandát – Herčík, Paulovič, Pochobradský. Rozhodčí Hribik, Jaroš – Frodl, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

Řepíkovy dva góly stačily jen na bod

Hokejisté Mladé Boleslavi porazili Spartu 3:2 v prodloužení, uspěli po dvou prohrách a ukončili sérii čtyř výher Pražanů. Utkání rozhodl v čase 60:24 útočník Pavol Skalický. Spartě k úspěchu nepomohly ani dvě branky Michala Řepíka.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Mladá Boleslav): „Padesát minut bylo (utkání) plus minus vyrovnané. Chvilku byl vždy někdo malinko nahoře, my jsme měli nějaké šance a Sparta taky. Nebylo nich ale moc, spíše se hrálo z dobré defenzivy. Pro nás je škoda, že jsme nedali na 3:1, nastřelili jsme tyč. Pak jsme poté bohužel v pásmu ztratili puk, dostali na 2:2 a strašně jsme se začali bát o výsledek. Přestaly nám jít nohy a posledních osm deset minut byla Sparta výrazně lepší. Jsme rádi, že jsme to ustáli a jsme rádi za druhý bod z prodloužení. Zlomili jsme sérii, kdy jsme prohráli předešlé dvě domácí utkání.“

Otakar Vejvoda (Sparta): „Po první třetině jsme vedli 1:0, ale Boleslav byla lepší, rychlejší, vytvořila si více šancí a Pepa (Kořenář) chytil nejméně jeden gól. Ve druhé třetině jsme byli o trochu lepší, ale po dvou ztrátách na modré čáře jsme prohrávali 1:2. Třetí část byla z naší strany dobrá, měli jsme hodně puk v útočné třetině a vytvořili jsme si hodně šancí. Dali jsme na 2:2 a měli jsme i šance na 3:2. Věděl jsme, že Boleslav hraje dobře, ale bohužel jsme jim založili (svými chybnými rozehrávkami) tři góly. Jsme ale rádi, že poté, jak jsme hráli v první třetině, jsme se ve třetí dostali do pohybu, do kreativity a vytvořili jsme si šance.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:09. Fořt, 38:44. Buchtele, 60:24. Skalický Hosté: 19:17. Řepík, 49:36. Řepík Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Závora, Suchý – Gardoň. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Kemiläinen, Krejčík, Mozík, T. Tomek, Irving, Tomov – Hyka, Lajunen (A), Řepík (A) – Ton, D. Vitouch, Forman (C) – K. Hrabík, Horák, Chlapík – O. Hrabík, M. Vitouch, Daníček. Rozhodčí Šír, Kika – Svoboda, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3991 diváků

Nové trenérské duo nezačalo výhrou

Hokejisté Vítkovic podlehli Českým Budějovicím 1:5 a ve své výsledkové mizérii prohráli šestý z posledních sedmi zápasů. Jihočeši měli celé utkání v moci a rozhodující náskok si vytvořili už v první části. Domácí se poprvé v domácí hale představili pod vedením nového trenérského dua Wojnar – Philipp, ale v první části jejich výkon nekorespondoval s tím, že v neděli ukončili sérii proher vítězstvím v Mladé Boleslavi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31:31. Zdráhal Hosté: 07:26. Kachyňa, 15:00. Reilly, 36:13. Kašlík, 37:58. T. Zohorna, 40:20. Cibulka Sestavy Domácí: Pařík (41. Klimeš) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Auvitu, Marcel, L. Kovář – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Yetman, Barinka – Roberts Bukarts, Hladonik, Říčka – Hašek, Eberle, Lednický – Vehovský. Hosté: Strmeň (Klouček) – Štencel, Cibulka, Pýcha, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Reilly – Adam Kubík, T. Zohorna (C), Olesen – Ordoš, Harris, Kašlík – M. Beránek, Pech (A), Přikryl – Koláček, Novák, Valský. Rozhodčí R. Mrkva, P. Obadal – L. Rampír, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 078 diváků

Faško-Rudáš poslal mistra na dno

Hokejisté Liberce udolali na svém ledě Třinec 2:1 v prodloužení. Bílí Tygři potvrdili zlepšenou formu a po reprezentační přestávce zvítězili potřetí za sebou. Severočeši se navíc odpoutali ode dna tabulky, kam po čtvrté porážce v řadě spadli úřadující šampioni z Třince. Domácí šli zásluhou trefy T.J. Melancona v přesilovce do vedení, v polovině utkání vyrovnal Patrik Hrehorčák. O bodu navíc pro Liberec rozhodl v čase 61:46 Martin Faško-Rudáš. Do sestavy Slezanů se vrátil uzdravený kanonýr Martin Růžička, jenž si připsal první start v sezoně.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:13. Melancon, 61:46. Faško-Rudáš Hosté: 28:02. Hrehorčák Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Ivan, Melancon, Aubrecht, Petrovický, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Ryšavý – Vlach (A), Jansa, Kelly Klíma. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Jank, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Hrbas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Addamo, Cienciala – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5886 diváků