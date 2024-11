Růžička je zpět a Třinec spadl na dno. Ale jsme na správné cestě, říká

Comeback 38letého mazáka po léčbě operovaného ramene má pomoci Třinci vytáhnout kotvu z bahna. Kouč Moták protřelé křídlo nasadil od Nestrašilovy první formace, na druhé straně operoval Daňo. V jedné z výborných pasáží ve druhém dějství mohl Martin Růžička během jediného střídání dvakrát skórovat. Petr Kváča byl ostře proti, v 57. minutě se pak ocitl sám před gólmanem, ovšem blafák nedotáhl do chtěného cíle. Mohl to být návrat snů. „Ale jsme na dobré cestě,“ nepochybuje ústřední válečník mistrů.

Klidně jste si mohli vzít z ledu tři body, co se ve finále akce nepovedlo?

„Nepovedlo se mi udělat kličku do bekhendu, kterou jsem zamýšlel. Možná jsem si toho na sebe vzal hodně, přece jen jsem šest sedm měsíců nehrál. A ten klid, i když by tam asi měl být, nebyl možná takový, jako kdybych hrál pravidelně. Ale na to se nemůžu vymlouvat. Mrzí mě, že z toho nebyl gól, výsledek mohl vypadat diametrálně jinak. Tak to zkrátka je.“

Na váš návrat kabina hodně spoléhala a nutno říci, že vnitřní energie Ocelářů byla výrazně jiná než dříve, bez ohledu na výsledek…

„To bych nechal na hodnocení jiných lidí, ale za sebe řeknu, že jsme zápas odehráli skvěle. Dělali jsme to, co jsme řekli. A že to nevyšlo? Tak to někdy bývá. Kolikrát odehrajete dobrý zápas a nejste odměněni. Máme se od čeho odrazit, jsme na dobré cestě. Už jsme si ikskrát vyzkoušeli a ověřili, že víme, jak dojít na vrchol, musíme v tom jen pokračovat.“

Pocitově to z vašeho pohledu bylo jaké? Nohy vám kmitaly pěkně.

„Upřímně, cítil jsem se docela dobře, čekal jsem to horší. Ta šance na konci mi návrat trochu znepříjemnila… (usmívá se) Šance byly. Předtím mi to trochu sjelo, chtěl jsem to dávat do víka na lapačku. Nepadlo to tam, ale člověk musí jít dál.“

Máte odehráno mraky zápasů, dal jste stovky gólů, ale přece jen, byl jste krapet nervózní před utkáním?

„Malinko asi jo. Kdybych nebyl, asi by bylo něco špatně. Hlavně jsem se taky hodně těšil, že s klukama budeme válčit spolu. Nebylo mi to jedno, cítil jsem, že se jim úplně nedařilo. Jsem rád, že tam jsme zase všichni společně a můžeme takhle válčit.“

Byla rekonvalescence náročnější o to víc, že se vašim kamarádům a spoluhráčům nevedlo?

„Samozřejmě. Člověka pořád trápí, že nemůže naskočit a nemůže pomoci. Na druhou stranu, zdraví máte jenom jedno, rameno dostalo kouř v play off a byl jsem za to odměněný tím, že jsem nemohl dřív na led… (usmívá se) Jsem rád, že jsem zpátky mezi klukama.“

Hlava to dávala po celou dobu pauzy, anebo se našly i horší chvíle?

„Zranění bylo delší a nebylo to jednoduchý. Po operaci jsem se domníval, že v září nebo v říjnu budu hrát, ale nešlo to. Musel jsem být trpělivý a čekat. Čekat, až se do toho dostanu, rameno povolí, pak se posílí a teď akorát přišel čas nastoupit.“

A jste stoprocentní, nebo jste návrat přece jen o pár dnů urychlil?

„Jsem na sto procent.“

Pět titulů po sobě je událost a jeden by řekl, že si jednu sezonu můžete orazit. To však asi není pro vás téma.

„Ne, to vůbec. Jestli se na to takhle někdo dívá, neměl by v našem týmu co dělat. My to takhle vůbec nebereme, chceme být zase úspěšní. Sice jsme poslední, ale zase je to pro nás zkouška. Zkoušek jsme za řadu posledních let měli už hodně. Věřím tomu, že se z toho společně dostaneme.“

Jak říkáte, pro Třinec je to zajímavá výzva…

„Přesně tak. Každý potřebuje motivaci a my ji zrovna takhle vnímáme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:13. Melancon, 61:46. Faško-Rudáš Hosté: 28:02. Hrehorčák Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Šimek (A), Galvas, Ivan, Melancon, Aubrecht, Petrovický, Derner – Flynn, Filippi (C), Faško-Rudáš – Pérez, A. Musil, Lantoši – Zachar, Petrovský, Ryšavý – Vlach (A), Jansa, Kelly Klíma. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Jank, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Hrbas – Daňo, Nestrašil, M. Růžička (A) – Kovařčík, Addamo, Cienciala – Teplý, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5886 diváků