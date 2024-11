Dynamo probrala bouřlivá sobota. Kouč: Nic příjemné. Pak výkon sezony

Dlouho se čekalo, až vystřelí na úroveň, že proti nim neřeknete ani „ň“. Svoje maximum vybalily Pardubice před narvanou arénou proti Hradci. V pátek v Litvínově snesla přísnější měřítka jen Poulíčkova lajna. Teď šlapalo Dynamu úplně všechno. Počítejte: speciální týmy, pohyb, důraz, hra před brankami, tlak na puk, zodpovědnost při defenzivní práci. Jedničkový výkon.

„Čeká se to od nás od prvního zápasu sezony,“ přikývl Jan Mandát. „Možná už od května, co jsme skončili sezonu,“ pousmál se.

Rozprášit 7:1 Mountfield HK, který si drží poslední týdny vysoký standard, zní z hradeckého pohledu hodně přísně. „Pardubice odehrály výborný zápas, my naopak jeden z nejhorších,“ nehledal výmluvy kouč poraženého celku Tomáš Martinec. „Chtěli jsme se vrátit ve druhé třetině, ale domácí přidali další góly a od nás už to byl zmar. Nedařilo se nám nic. Můžeme si z toho vzít jen ponaučení,“ přidal hradecký trenér.

Dva góly dal Roman Červenka, jednou se trefil z nájezdu, pak do odkryté brány, když mu nahrával Jiří Smejkal. První formace Dynama s Lukášem Sedlákem ve středu útoku vyloženě svítila. Rozjela od prvního střídání show, kterou Pardubice držely až do konce zápasu.

Sedlák dlouho chyběl kvůli otřesu mozku ze startu sezony. Vrátil se na Spartě, kde Pardubice nakoupily kotel 1:8, v duelu pak vyfasoval stopku na dva zápasy. Obnovenou premiéru vytasil až proti Hradci. „Snad neudělá nic blbýho a nedostane zase další dva zápasy,“ s úsměvem ho popíchl Mandát, ale pak vážně vyzdvihoval jeho přínos: „Je to lídr, pomůže v kabině, na ledě dělá věci, které vidíte. Sedlo je nejlepší hráč v lize s Červusem a takhle kvalitních kluků tady máme víc.“

Z celkového pohledu zaujalo, jak rapidně se hra Dynama změnila za dva dny. V pátek v Litvínově vypadalo jak přetížený náklaďák, který vyjíždí z kamenolomu. V neděli jste sledovali nablýskaný závoďák, který nepíchne ani v hřebíkovém poli. „Nevím, jestli je to úplně tím, ale měli jsme docela bouřlivou sobotu,“ odvětil na dotaz deníku Sport, co se týmem přihodilo, kouč Václav Baďoučk.

Co se odehrálo? „Nejdřív se začalo u nás v trenérské kanceláři. Bylo to takové dost konfrontační, ale v tom nejlepší slova smyslu, jak si dovedete představit,“ přiblížil Baďouček, jak se rozjel víkend. „Pak jsme měli mítink s hráči. Některá naše slova asi nebyla zrovna příjemná, ale doufám, že padla na úrodnou půdu. Snad to takhle bude jenom pokračovat,“ věří.

Hodně pomohl návrat kapitána Sedláka, ale jen o něm zápas s Hradcem nebyl. Pardubice začaly pracovat tak tvrdě, jak v sezoně ještě ani jednou. Přidávaly góly, soupeře přehrávaly. „Nesmí to být jeden takový super výkon a v úterý hned špatně. Hned v kabině jsme si říkali, že musíme zase příště navázat. Spousta práce je před námi,“ vykládal Mandát. Baďouček může být podle jeho slov v klidu, tým patrně pochopil, o čem v sobotu byla řeč.

„Bylo tam všechno, co bychom od kluků chtěli. Od prvního do posledního hráče skvělý výkon před velkou návštěvou,“ pochvaloval si Baďouček. Východočeské derby mělo prvky, které si z tribun užíváte, a gólově ho ukončil golfák Michala Houdka na 7:1. Pardubice vytáhly výkon sezony, Hradec zaskřípal zuby. Tohle bolelo.