Demel už pálí doma. Jako malý jsem sem chodil, vzpomíná. Litvínovu přeje

Vítkovice si po duelu proti Spartě pomohly v extraligové tabulce na osmadvacet získaných bodů. Jedním ze strůjců cenného skalpu byl také obránce Patrik Demel, který zaznamenal druhou branku v sezoně. Navíc vůbec poprvé v kariéře skóroval ve vítkovické aréně jako domácí hráč. „Byl super pocit dát gól na 1:0, ještě proti Spartě. Jako malý jsem tady chodil, takže skvělé. Moc gólů z postu obránce nedávám. Jsem šťastný, že to týmu dodalo sebevědomí. Bary pak dal krásnou branku, která nám pomohla,“ radoval se osmadvacetiletý hokejista po výhře 4:1.

Měl jste v hledišti i rodinu?

„Chodí se dívat, ale speciálně to nevnímám. Jsem rád, že tady můžu hrát za Vítkovice. Za tým, na který jsem chodil jako dítě. Také jsem rád, že mám spoluhráče, se kterými se znám dlouhou dobu. Myslím si, že máme skvělý mančaft. S tímto týmem to chci někam dotáhnout.“

Chuť útočit na vás byla vidět. Měl jste to tak?

„Jsem obránce, který rád chodí do protiútoků. Snažím se využít, když je tam skulinka a můžu udělat přečíslení. Někdy taková možnost není. Při druhé situaci byla škoda, že to neprošlo. Aspoň jsem stáhnul obránce a Nelli (Anthony Nellis) tam měl prostor. Bohužel se mu nepovedlo vystřelit.“

Oproti pátečnímu zápasu s Českými Budějovicemi jste potřebovali zabrat. Zvyšoval se v kabině hlas?

„Moc dobře víme, že po posledním zápase jsme potřebovali zlepšit úplně všechno. Určitě se v tabulce nepohybujeme tam, kde bychom chtěli být. Myslím si, že tým máme lepší, než jaké jsme měli výsledky. Oklepali jsme se z toho a teď si můžeme užít výhru nad Spartou, top týmem. Nicméně po půlnoci začíná příprava na další utkání. Pokorně musíme nastoupit, připravit se na Pardubice, jít tam a makat na sto procent.“

Z týmového hlediska byl výkon proti Spartě takový, jaký chcete stabilně podávat?

„Bojovnost by měla být standardem pro náš tým, od ní se musíme odrazit. Stále tam jsou ale věci, které můžeme dělat lépe a na kterých ještě máme dost času pracovat, protože sezona je dlouhá. Bojovnost, agresivita, připravenost na zápas a mentální nastavení je něco, o čem se bavíme pořád. Proti Spartě to tam bylo. Jsem fakt rád, že jsme všechno předvedli tady doma.“

Nově jste dostal na dres „áčko“. Je to pro vás pocta?

„Nechci říkat frázi, ale vůdcovství není o něčem, co máte na dresu. Je to služba týmu a klubu. Snažím se spoluhráčům pomáhat, ať se každým dnem zlepšujeme a pomáháme si k lepším výsledkům. Tak se k tomu stavím. Je mi jedno, jestli áčko na dresu mám, nebo nemám.“

V minulé sezoně jste hrál v Litvínově, kterému se znovu daří nad očekávání. Jste s bývalými spoluhráči pořád v kontaktu?

„Určitě jim přeju, ale ne v zápasech proti nám. (směje se) Jsem rád, že se jim daří, ale taky bylo fajn, že jsme je v prvním utkání porazili. Za týden s nimi hrajeme znovu, bude to ostrý zápas. Budu se chtít předvést. Hlavně ale potřebujeme tři body.“