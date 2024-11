(Ne)uzdravené Vítkovice sekly Spartu. Létaly i pěsti. Tomek: Je to má práce

Nutně potřebovali odčinit páteční výkon, který útočník Patrik Zdráhal označil za tragický. Vytyčený cíl splnili dokonale. Vítkovičtí hokejisté v domácím prostředí sekli rozjetou Spartu 4:1 a alespoň pro nejbližší dny uklidnili donedávna nasupené fanoušky. Proti extraligovému favoritovi zahráli jeden z nejlepších duelů v sezoně. „Super hokej z obou stran. Bylo to rychlé, mělo to grády, nechybělo nasazení,“ vyjmenovával vítkovický kouč Vlastimil Wojnar.

Konečně působily zdravě. Utkání zvládly Vítkovice na výbornou hlavně po taktické stránce. Ani byste nepoznali, že o dva dny dříve stejný tým totálně vyhořel doma s Českými Budějovicemi 1:5. „Měli jsme mítink na herní situace a herní projev. Možná to je jeden z důvodů, proč to bylo jiné. Řekli jsme si, že je tady nový den, do kterého jdeme s čistou hlavou, a budeme dělat vše pro to, abychom vyhráli. To se nám povedlo,“ těšilo Vlastimila Wojnara.

Přitom předzápasové vyhlídky nebyly pro jeho celek zrovna nejzářivější. Trojici Jan Bambula, Rihards Bukarts a Stuart Percy doplnili na marodce Chad Yetman s Patrikem Marcelem. Povolávák tak dostal produktivní junior Maxim Vehovský, jenž do lajny s Petrem Haškem a Vojtěchem Lednickým přinesl svěží vítr.

„Klobouk dolů před nimi, odehráli to výborně. Bez strachu a nervozity. Jezdili celý zápas. Pro nás byla čtvrtá lajna strašně důležitá. Sice je nevidíte bodově, ale odvedli spoustu práce,“ chválil Wojnar.

Ale pěkně popořadě. Vstup do úvodní periody se více povedl domácím, jenže Sparta poté kontrovala. Zatímco v první třetině brankářům Klimešovi a Kovářovi jen zvonilo v uších, ve druhé části už přišlo koření. Vítkovické dostaly do vedení trefy Patrika Demla a Marcela Barinky. „Gólem na 1:0 jsme se odrazili. Naštěstí jsme ale byli v zápase už od začátku, ne jako v pátek. Branky nám daly vítr do plachet, šli jsme si za vítězstvím. Odehráli jsme to na morál,“ smekl kouč Ridery.

Zkraje 52. minuty pak rozproudila emoce v hledišti bitka Jindřicha Abdula s Tomášem Tomkem. Atraktivní pěstní souboj nakonec vyzněl o chlup lépe pro obránce Pražanů. „Strkali jsme se do sebe. Říkal jsem mu, ať jde. Jenom kýval. Pak ale šel a bylo to,“ popisoval Tomek.

„Nejprve tam byl souboj, při kterém jsme se koukali na sebe. Tak jsem si říkal, proč do toho nejít, že to tým určitě nakopne. Je to má práce, mám tady být nepříjemný. Jsem rád, že jsem bitku vyhrál, protože tým se zvedl. Je ale škoda, že jsme nevyrovnali,“ mrzelo poděbradského odchovance.

To, že se do rvačky zapojil nejproduktivnější extraligový hráč, ale vítkovického trenéra úplně nepotěšilo. „Abych se přiznal, ani jsem to neviděl. Dlouhou dobu jsem nevěděl, že nějaká bitka tam je. Jindra je klíčový hráč. Byla by škoda, kdyby se zranil,“ věděl Wojnar. „Sice to nemá v popisu práce, ale pokud tam něco proběhlo, byl by zbabělec, kdyby z toho utekl.“

Ovšem to nebylo všechno, co diváci v Ostravě viděli. Necelých šest minut před závěrečnou sirénou snížil při skrumáži před bránou Tomáš Hyka. Zápas však definitivně rozsekly góly Marka Kaluse a Jana Eberleho při sparťanské powerplay. Rezultát? 4:1. Zasloužená výhra bojovných Vítkovic.

„Takhle se snažíme hrát celou sezonu, ale ne vždycky to vyjde. V podstatě jsme dohrávali na čtyři obránce, takže pro kluky to bylo strašně složité. Sparta zvýšila tlak a my jsme se ji snažili ubránit. Dvěma góly do prázdné jsme to zlomili,“ doplnil spokojený Wojnar.