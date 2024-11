Nic neprojde. Dříč Nedomlel deptal Spartu. Kovařčík: Asi má v sobě magnet

Nepřekvapí, že zrovna jednatřicetiletý obránce je králem Radegast indexu. Ve 23 zápasech zapsal do statistiky bojovníků 85 bodů. Osm z nich posbíral při utkání proti Spartě, která v tomto ohledu značně vybočila z průměru.

Boj s bývalým zaměstnavatelem Richarda Nedomlela pořádně bolel. Modřiny mu naskakovaly jako houby po dešti. „Je to moje práce. Snažím se ji dělat na sto dvacet procent,“ povídal skromně. „Ono to bolí jenom v tu chvíli, pak už je to v pohodě.“

Gladiátorský výkon spoluhráče ocenil i ofenzivní hrdina Ondřej Kovařčík, jehož branka byla rozdílová. „Asi má v sobě nějaký magnet, který puky přitahuje,“ smál se starší z hokejové bratrské dvojice. „Je neuvěřitelné, co ten kluk zblokuje.“

Přesně takového hráče v týmu potřebujete. Zvlášť v době, kdy se nedaří. Nedomlelův počin značně usnadnil Ondřeji Kacetlovi už tak složitý úterní večer. Zápas byl vypjatý, především ve třetí třetině, kdy sudí poslali pod sprchy hostujícího Kryštofa Hrabíka. „Se Spartou je to vždycky vyhecované. Pamatuju si, že když jsem za ni hrál, všichni se na nás chtěli vytáhnout. Má to grády,“ uvědomoval si urostlý bek.

Tři body nad týmem, s nímž hráli Oceláři v tomto roce už potřinácté, bere úřadující šampion všemi deseti. Potřeboval je jako sůl, protože naposledy zvítězil 1. listopadu v derby s Vítkovicemi. Od té doby padl pětkrát za sebou, nad jeho síly byly Mladá Boleslav, Hradec Králové, Kladno, Liberec a Plzeň.

„Chtěli jsme se něčeho chytit. Se Spartou to byl ukázkový příklad, kdy jsme šedesát minut hráli jeden za druhého. Zasloužili jsme si to. Před začátkem jsme si řekli, že jdeme fárat a necháme tam všechno,“ prozradil Nedomlel.

„Do každého utkání jdeme pořád stejně. Koukáme se jen dopředu. Tenhle zápas by to mohl zlomit, teď se ale už musíme připravit na pátek,“ burcoval před bitvou s Olomoucí.

