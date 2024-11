Hadamczik se pustil do zástupců extraligy: Dědek by bojoval. Vadí mi…

Rozvášnil se. U řečnického pultu na mimořádné konferenci Českého svazu ledního hokeje se prezident Alois Hadamczik opřel do zástupců výkonného výboru z extraligy. Nová sestava, která dostala v červnu důvěru delegátů, podle hokejového šéfa neodvádí dostatečnou práci. „Nejsou nápomocní. Chci, aby za mnou něco zůstalo, protože jsem bojovníkem za sport. Špatně je i to, že extraliga si prosazuje všechno sama,“ podal Hadamczik svůj náhled po konci konference.

Jaký je tedy váš pohled na v červnu zvolený výkonný výbor?

„Vadí mi, protože není sourodý. Jsme mistři světa, máme usmlouvané peníze. Jak jinak to chtějí dělat? Nemůžu být spokojený. Ale dokud mi pánbůh dá zdraví, budu bojovat až do konce. S minulým výkonným výborem se mi povedla spousta věcí, chci veřejnosti ukazovat cestu podpory mládeže. Byl jsem u zrodu úspěchu a peněz, takže je budu i kontrolovat.“

Proč jste se proti zástupcům extraligových klubů ve výboru ohradil na konferenci ČSLH? Nešlo věc řešit za zavřenými dveřmi?

„Konference mě zvolila, měla by o situaci vědět. Jsem bojovník a říkám pravdu. Vidím, že jsme se za pět měsíců nepohnuli. Kdybych já přišel na výkonný výbor a přede mnou někdo udělal výsledky ekonomické i sportovní, přinesl podporu hokeji, tak bych se ptal, jak úspěch udělal. Oni by chtěli, abychom věci dělali jinak. Připadá mi, jako by nám nevěřili.“

Myslíte, že neprávem?

„Máme dozorčí rady, plno kontrol. Pokud dokumenty projdeme několikrát, musíme přece rozhodnout. Nemůžu stát, chci, aby pokrok byl daleko dál.“

Můžete uvést konkrétní příklad?

„Zvažujeme, proč nám ubývá základna a proč extraliga nemá k dispozici víc českých hráčů. Procházíme kupu čísel už dva roky. Celý hokejový svět má kategorii U16, ale my ne. Když si vezmete studie biologického věku, zjistíte, že někteří hráči dorůstají později a potřebují prostor přeskočit ty větší. V biologickém věku je rozdíl až pěti let. V Česku dáváme patnáctileté do kategorie U17.“

A extraligoví zástupci ve výkonném výboru změnu brzdí?

„Představte si, že i když jsem chtěl udělat U16 a měl sportovní úsek asi dvanácti lidí, tak ti, kteří přišli z extraligy a sport nedělají, byli proti. Umíte si představit, že by se vláda pořád ptala v referendu, jestli může něco udělat? Mám u sebe rád lidi, které uznávám a sport dělají. Za minulého výboru jsem podnikl těžká rozhodnutí jako přesun Síně slávy, změna trenéra reprezentace nebo ukončení spolupráce s BPA. Větší část jsem bral na sebe, ale lidé kolem vycítili argumenty, které dostávali. Ti aktuální nejsou nápomocní…“

Jenže byli právoplatně zvolení. Proč vám tedy tolik vadí?

„Pokud nepracují v klubech z hlediska sportu a nejsou ani marketingově silní, takže nepřináší peníze, dáváte si tu otázku. Špatně je i to, že si extraliga všechno prosazuje podle sebe.“

Jak to myslíte?

„Řídí se sama, ale nemůžu se k ní příliš vyjadřovat. Veřejnost mi píše hnusné maily, proč se z extraligy nepadá přímo, že tam držím Jágra. Máte komisi, která řeší doping dva roky! Všechno to vrhá špatný stín na hokej. Měli jsme tady Martina Straku, kandidoval Pavel Hynek, který byl celý život trenérem na vysoké úrovni, dělá manažera. Nedostal dostatečný počet hlasů. Je to fér, nebo jde o logistiku, že se stáváme pomalu politickou stranou? Hokej musí být přímý a musí do něj ti, co mají vizi.“

Jaromír Jágr ji měl?

„Není pravda, že by na výkonné výbory nechodil. Občas jsem s ním potřeboval mluvit, tak jsem za ním zajel a sedli jsme si. Hráči, které jsem zmínil, u nás byli vychovaní, dostali se k nejvyšším metám. Nebylo to tak, že jsem zavelel a oni zvedli ruku, to jsou lži. Když ale přijdu s poklady, mám rozhodnutí komise a někdo mi ho shodí? Nezlobte se, ale bavíme se o banálních věcech.“

Znovu je na místě otázka, proč jste téma řešil na konferenci? Musíte přece čekat, že stav nyní bude ještě vyhrocenější.

„Chci, aby za mnou zůstala práce. Někdo řekne, že nejsem diplomat, ale já jsem bojovník za sport. Taky jsem udělal spousty chyb, člověk se učí v každém věku. Hlavně ať uděláte méně chyb než dobrých věcí. Za poslední dva roky se nám povedlo úplně všechno.“

Štve vás, že se místopředsedou výboru nestal Petr Dědek, majitel Pardubic?

„To není pravda. Dědka mi podsouvali, uznávám ho, protože buduje klub a dává do hokeje peníze. Nějaké nákupy do týmu bych dělal jinak, ale to je jeho věc. Bývalý výkonný výbor kritizoval po právu, protože co se tam dělo, nebylo v souladu se sportem.“

Přece jste ale říkal, že se předchozímu výboru vše povedlo…

„Tehdy ale nedostával takové informace. Teď máme na každé společnosti kontrolní orgán, kde sedí přímo člen výkonného výboru. Tak to dřív nebylo. Abych se vrátil k původní otázce, nejsem naštvaný, že ve výboru není Petr Dědek, ale určitě by bojoval na poli marketingu a taky o to, aby se věci hýbaly dopředu. Takový je. On mě ale neřídí, řídí mě můj rozum a lidé, které uznávám. Když člověk rozhoduje o velkých věcech sám, dělá chyby.“

Hodně jste v proslovu zmiňoval také podporu mládeže. Co v tomto směru chcete podniknout?

„Agenti roznesli, že kdo z mladých nepůjde ven, nebude hokejistou. Z Hlinka Gretzky Cupu nám odejde třeba dvacet hráčů do zahraničí. Hledáme cestu, že by to tak nemuselo být. Jeden z možných způsobů je použít americký model, kdy reprezentační kategorie U17 bude mít sídlo na jednom místě, kde bude ubytování, jídlo, škola. Hráli by v soutěži U18 a pak po mezinárodních turnajích. Když budou mít kluci takové podmínky, těžko jim agenti řeknou, aby šli ven. A v U16 chceme dát také prostor k rozvoji, protože nám ročně ‚umře‘ 150 dětí, což je velké číslo.“

A podpora menších klubů?

„Ty byly vždycky opomíjené. Dva výkonní členové řekli, že extraliga je byznys. My do byznysu peníze dávat nemůžeme, musíme podporovat malé kluby. Jsou to dlouhodobé plány, jak dostat hokej na výsluní.“

V tom všem vlastně zanikl hlavní účel konference: změna stanov. Proč byla potřeba?

„Všechno řídil Petr Bříza. Hlavní motivací bylo udělat pobočné spolky, protože peníze pro kluby dosud musely přes ČUS (Českou unii sportu), což samy kluby nechtěly. Měnila se také legislativa. Spolky budou mít svoje IČO a na základě toho je bude podporovat svaz, stejně tak kraje.“

V čem konkrétně je legislativní změna?

„O legislativu jsem se nestaral. Dostal jsem do uší jen to, proč se mají spolky zavést, že jsou prospěšné pro hokej. Dělám spoustu věcí, ale legislativu řeší pan Tůma. Samozřejmě máte právo se na ni ptát.“