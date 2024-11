Hadamczik vs. extraliga: Nic nedělají, zlobí se šéf. Jen hesla, reaguje Tůma

Úprava stanov? Vedlejší pole. Svazový prezident Alois Hadamczik se při čtvrteční mimořádné konferenci pustil na jinou šachovnici. Hned v úvodu dal najevo, co je pro něj hlavním tématem dne. Šel mimo oficiální program. V zahajovacím proslovu popíchl členy výkonného výboru, kteří mají co dočinění s extraligou. „Tři z těch čtyř nedělají nic pro dobro hokeje. Trápí mě to. Za pět měsíců se vůbec nic nedokázalo,“ uvrhl Hadamczik hlasovací sál do napjaté atmosféry.

Viceprezident Jan Tůma (Mladá Boleslav) a další členové Petr Vosmík (Sparta), Marek Chmiel (Třinec) s Alešem Kmoníčkem (Mountfield HK). Extraligová sestava z výkonného výboru, která v červnových volbách dostala důvěru delegátů. Právě na tyto muže si Hadamczik při zasedání v pražských Vysočanech políčil.

Prezidentovi není po chuti, že nemá k ruce činovníky, kteří by si prošli významnějšími hokejovými zkušenostmi. „Pokud nepracují v klubech z hlediska sportu a nejsou ani marketingově silní, takže nepřináší peníze, dáváte si otázky,“ krčil rameny dvaasedmdesátiletý Hadamczik.

Někdejší reprezentační trenér nechápe, proč se mu některé nápady nedaří ve výboru protlačit. Triumf na světovém šampionátu a ekonomické úspěchy za předchozí období ve funkci považuje za dostatečně silné argumenty, proč by neměl pociťovat významnější odpor. Diskuzím se nevyhýbá, jen je zkrátka přesvědčený, že dodává kvalitní podklady.

Viceprezident Tůma ovšem se svazovým bossem nesouhlasí a ve své podstatě nechápe, proč se ke kritice odhodlal. „Myslím si, že na konferenci to nepatřilo, nebyla volební. Šlo o její zneužití za účelem PR, které bylo zbytečné. S Aloisem Hadamczikem se vidíme dost často, neschválili jsme pouze dvě věci,“ oponoval generální manažer Mladé Boleslavi.

Třecí plocha mezi oběma tábory vznikla zejména v zavedení mládežnické kategorie do 16 let. Hadamczik ji vnímá jako důležitou platformu pro zlepšování teenagerů, kteří ještě nedosahují takových fyzických parametrů, aby rovnou naskakovali s hráči o rok staršími. Prezident se opírá o švédská data, Seveřané pracují s odlišnostmi v biologickém věku. I když je hráči 15 let, z hlediska vyspělosti může být klidně o dva roky mladší.

Raději by pracoval se Zábranským nebo Jágrem

„Někdy je rozdíl až pěti let. Celý hokejový svět má kategorii U16, ale my v Česku ne. Měl jsem k dispozici sportovní úsek asi dvanácti lidí, ale ti, kteří přišli z extraligy a sport nedělají, stejně byli proti,“ divil se Hadamczik.

Jenže podle Tůmy byly podané důkazy k správnosti tak razantního kroku chabé. „Materiály, které jsme dostali, byly prachbídné. A to je ještě slabé slovo. Jde o zásadní změnu, která má dopad na všechny kluby, takže si ji musíme prodiskutovat,“ zdůvodnil advokát.

Hadamczik by raději spolupracoval s protřelými hokejisty. Ve výboru by rád viděl Martina Straku, Libora Zábranského nebo Jaromíra Jágra. Domnívá se, že by tak snáze navázal společnou řeč, navíc má pocit, že ostřílení borci by hokej v Česku posouvali kvalitněji.

Otázkou je, zda vůbec chtěli kandidovat. „Není to tak. Martin Straka o pozici ve výkonném výboru neusiloval, ptal jsem se ho hned po konferenci. Říkal mi, že má svých starostí dost. Zájem neměl ani Jarda Jágr, zaznělo to vždy jen od pana prezidenta. Jde o hesla bez dalšího opodstatnění,“ tvrdil Tůma.

Přesto má pro Hadamczikovy kritické postoje vysvětlení. „Důvod spatřuji v tom, že se hodně ptáme a chceme informace, abychom se rozhodli a dospěli k něčemu, co má hlavu a patu. Pak dochází ke konfliktům. Nechceme schvalovat hesla. Z extraligy jsme čtyři, pro většinu ve výkonném výboru potřebujete šest členů. Můžeme za to, že něco neprošlo?“ tázal se Tůma.

Členové výkonného výboru ČSLH (celkem 10):

vrcholový hokej

Jan Tůma (viceprezident) - Ml. Boleslav

Aleš Kmoníček - Mountfield HK

Petr Vosmík - Sparta

Marek Chmiel - Třinec

Stanislav Tichý - Slavia

Bedřich Ščerban - Jihlava

výkonnostní hokej