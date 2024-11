Říčkovi už to pálí. Vytrestal kámoše z Komety. Být pozitivní? Těžké, přiznal

Teď už vám to bude padat?

„Doufám, že mě to nakopne a budu lepší hráč. Věřím, že jsem za pár měsíců nezapomněl dávat góly. Ještě nejsem na svém standardu, na kterém jsem byl v předchozích sezonách. Věřím, že mi ten první gól pomůže. Když mi to nepadalo, snažil jsem se pomáhat klukům jinak. Hrát v systému do obrany, víc do těla. Člověk si musí vždycky najít roli, aby byl pro tým platný.“

Měl jste hned jasno, že vystřelíte nad rameno gólmana?

„Přišlo mi, že tam má místo. Je to jedno z mých oblíbených zakončení, tak jsem to vyzkoušel. Pocitově to bylo správné rozhodnutí.“

Jak jste snášel, že se vám v koncovce tak dlouho nevede?

„Snažil jsem se po celou dobu pracovat a dělat věci jako předtím. Pokoušel jsem se držet na pozitivní vlně, i když to bylo kolikrát těžké. Jsem rád, že už tam ta nula konečně nebude svítit. Z Komety jsem přišel, kluky tam znám. Byl to pro mě trošku jiný zápas, i když bývalých klubů už mám víc. Už iks utkání jsem si říkal, že to musí přijít.“

Čemu vděčíte za triumf nad vaším bývalým klubem?

„Dvě třetiny jsme hráli výborně. Ve třetí jsme se možná až zbytečně zatáhli, ale vyplatilo se nám to a vyhráli jsme. Už když jsem přišel do Vítkovic, viděl jsem, že Klimson (brankář Lukáš Klimeš) bude naše opora. Držel nás a drží.“

Pomohla vám změna dresu?

„Myslím, že jo. Ve Vítkovicích se cítím lépe. Děkuji, že mě sem po neúspěšném angažmá vzali. To samé trenérům a spoluhráčům, jak mě přijali. Jsem vděčný, že tady můžu být a věřím, že to budu klubu splácet. V Kometě jsem byl krátce, ale i tak jsem měl s klukama nadstandardní vztahy. Rád jsem je všechny viděl. A porazil. (úsměv) Při rozbruslení jsme s pár z nich na sebe houkli.“

Nastoupil jste v lajně s Robertsem Bukartsem, s nímž jste válel při svých extraligových začátcích ve Zlíně. Pamatujete?

„Jasně. Buky se od té doby naučil fantasticky česky. Věřím, že nějaká chemie mezi námi pořád je a můžeme jít časem ještě nahoru.“

Co jste říkal na hrubku gólmana Michala Postavy v rozehrávce, která vám zajistila první branku?

„Pár dnů zpátky si to gólman v NHL hodil do brány úplně sám. Tohle proti tomu nic nebylo. (úsměv) Stane se. Gólmani chtějí holemi pomáhat obráncům. Tohle někdy vyplyne ze hry.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:07. Hladonik, 18:54. Zdráhal, 29:13. Nellis, 49:37. Říčka, 59:42. Kalus Hosté: 31:44. Mueller, 53:26. Cingel Sestavy Domácí: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Mikuš (A), Prčík, Percy, L. Kovář, Bialy – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Roberts Bukarts, Eberle, Říčka – Vehovský, Hašek, Lednický. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Ščotka (A), Beaudin, Gulaši, Bartejs, Ďaloga, Svoboda – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Kos, Kollár, Konečný – Okál, Marcinko (C), Ekrt. Rozhodčí D. Pražák, J. Ondráček – L. Rampír, P. Šimánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 758 diváků