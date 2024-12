Koch vzpomíná: Zápas v NHL? Velký zážitek. Třinec byl můj malý sen

Po dlouhé cestě ze Spojených států si v sobotu vybalil a hned zamířil na stadion. Do Karlových Varů ještě nevyrazil, avšak velká premiéra Patrika Kocha v třineckých barvách už buší na dveře. Přijde v pátek a bude pořádně ostrá. Pod Javorový totiž vůbec poprvé od jarního finále přijedou nabité Pardubice. „Přivítání bylo super, je tady skvělý kolektiv. Už se těším na zápas,“ hlásí slovenský reprezentant.

Jestli od Patrika Kocha čekáte, že v uvítacím rozhovoru na vás vybalí slovenštinu, pletete se. V Česku je jako doma, mateřským jazykem mluví jen při srazech národního týmu. Mládí prožil v brněnské Kometě, v níž sbíral i první extraligové starty. Češtinu oprášil také v roce 2020, kdy posílil Vítkovice. Odehrál za ně tři sezony, pomohl jim i k semifinálové účasti.

V průběhu ostravského angažmá ale zazvonil telefon z Třince, jehož nabídku Koch přijal. Trikot s drakem na prsou ovšem trojnásobný účastník světových šampionátů ještě neoblékl. Když se pár týdnů po podpisu ozvala Arizona, nebylo co řešit.

„O zájmu ze zámoří jsme věděli a čekali jsme, jak jednání dopadnou. Patrik Koch se nakonec rozhodl přijmout nabídku Arizony. Jedná se o odměnu za poctivou práci. Přejeme mu v kariéře hodně štěstí,“ uvedl tehdy sportovní ředitel Slezanů Jan Peterek.

Zkrátka vidina NHL zcela pochopitelně zvítězila. Kochova anabáze v dlouhé roky podceňované organizaci ale happy end nepřinesla, byť jednu zelenou fajfku Slovák v deníčku zaškrtnul. Stalo se tak 7. března 2024, kdy odehrál jediný zápas mezi hokejovou smetánkou.

Jediný zápas v NHL - proti Minnesotě

Prověrku mu obstarala Minnesota, v jejímž dresu řádili Mats Zuccarello či Kirill Kaprizov. Arizona tahala za kratší konec a silnějšímu soupeři podlehla 2:5. Důrazný bek tehdy strávil na ledě 9 minut a 20 sekund. „Byl to obrovský zážitek, vždy jsem o tom snil. Ale bylo to rychlé. Neměl jsem čas o tom víc přemýšlet, avšak hrozně jsem si to užil,“ vzpomíná Koch.

Co chybělo k ještě většímu zážitku? Snad jen, aby Arizona nehrála v Mullett Areně s kapacitou pro 5000 diváků. „Nevnímal jsem to jako špatnou věc, prostě jsem si užíval zápas. Bylo mi jedno, kde se hrálo,“ říká s odstupem času.

Na led tehdy vyjel i se svým bývalým parťákem z Komety a Třebíče Karlem Vejmelkou, který chytá NHL už čtvrtým rokem. „Vůbec mě nepřekvapil, že takhle válí. Je to vynikající gólman,“ chválí kamaráda.

Daleko víc času ale Koch trávil ve farmářském Tucsonu, kde se v kabině denně potkával třeba s Milošem Kelemenem. Paradoxně i on před pár dny Americe zamával, nově nastupuje v Pardubicích. „Do hloubky jsme to zatím úplně neprobírali, ale psali jsme si. Trošku jsme se popíchli,“ usmívá se Koch.

Oba věřili v příležitost, jenže ta nepřišla ani po stěhování organizace do Utahu. „Z mé pozice a v mém věku bylo náročné se probojovat výš. Neřekl bych, že to pro mě bylo zklamání, ale ve větší šanci jsem asi doufal,“ přiznává sedmadvacetiletý brousek.

„Proto jsem se spojil s Třincem. Bavili jsme se o tom a já to viděl jako správnou volbu. Už předtím byl Třinec takový můj malý sen, takže jsem rád, že jsem tady. Když jsem o tom začal přemýšlet, bylo to znamení, že to takhle chci,“ dodává Koch.

Pomůže rozpačitým Ocelářům k cestě vzhůru?