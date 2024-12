Kaše a Kaše. Bratři si podali Kometu. Posílí ji Regenda? Nesmysl, řekl kouč

Kometa byla poslední. Teď už má Ondřej Kaše „čistý stůl“. Může hrdě říct, že dal gól všem extraligovým týmům. „Tohle jsme nestudovali,“ přiznal asistent David Kočí. Každopádně Kašeho perfektní přesilovkový zásah z kruhu pomohl Litvínovu v Brně k triumfu 3:0 a potvrzení druhého místa v tabulce. Trefil se i jeho bratr David. „Tlačili jsme to do kopce, všechno bylo proti nám,“ ulevil si trenér poražených Kamil Pokorný.

Pokorného soubor, donedávna atakující elitní čtyřku, začal těžce strádat. Prohrál sedm z posledních osmi partií a jen jednou dal během této série v utkání více než dva góly. Nepohoda v koncovce bila do očí i proti „Cheze“. „Je to klišé, ale musíme to hodit za hlavu,“ reagoval brněnský útočník Jakub Flek před nedělní bitvou na Spartě.

Je na cestě do Winning Group Areny další reprezentační útočník? Slovák Pavol Regenda (24) končí svou zámořskou anabázi, s roční dvoucestnou smlouvou nehodlá marnit čas na farmě Anaheimu v San Diegu. Podle informací deníku Sport jeho agent rozhodil sítě v Evropě. Server hokej.cz. přinesl informaci o dohodě rodáka z Michalovců s Kometou, tu ovšem kouč Kamil Pokorný nepotvrdil. „Myslím, že je to nesmysl,“ řekl doslova po zápase.

Jeho výběr potřebuje posílit primárně zadní řady. Ofenzivu už během sezony nabušili Peter Mueller a Šimon Stránský (nyní zraněný), vzadu však dál schází produktivní bek na přesilovku. I proto ji hraje pět útočníků. Proti Litvínovu vybouchli v koncovce všichni do jednoho, centr Adam Zbořil zazdil na konci druhé třetiny trestné střílení. Po faulu Marka Beránka na Jakuba Fleka zkusil blafák, jenže puk mu odskočil a vůbec nevystřelil. To se specialistovi na tuto dovednostní disciplínu nestává. „Věděl jsem, že Zbořil jezdí nájezdy často. Ale neznám ho,“ podotkl brankář Šimon Zajíček. „To bylo momentum utkání, protože jsme hned poté inkasovali podruhé,“ připomněl kouč Pokorný.

Severočeši ukázali sílu. Bruslilo jim to a k tomu bratři Kašové přesně pálili. Byla střídání, kdy Mlejnkovi svěřenci nepůjčili soupeři puk, motali ho v jeho obranném pásmu. A to dorazili na Moravu pouze s jedenácti forvardy, scházeli například Hlava s Pekařem. „Trápí nás zranění, hlavně hráčů třetí a čtvrté lajny,“ informoval asistent David Kočí.

Ne že by domácí neměli šance. Naopak. Bylo jich dost. Jenže znovu a zas v nich propadali, Zajíček si celkem s nadhledem zajistil třetí nulu a Josef Jícha na konci skóroval do prázdné klece. „Všechna čest, pochytal toho hodně,“ ocenil Flek gólmana vítězů.

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívali fanoušci poražených. Nějakou radost si v pátek večer na hokeji přece jen našli…