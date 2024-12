Boleslavská osa Furch - Bernad si vychutnala i Liberec. Všechno je naruby!

Když v neděli David Bernad dvěma góly v extralize vyprovodil Kometu, sám sváteční střelec nechápal, kde se to v něm vzalo. Podobný kousek poctivý zadák předvedl znovu, tentokrát v regionálním derby v Liberci. První trefa? Luxusní švih do vinglu, navrch přidal gól v závěrečném rozstřelu. V něm zářil Dominik Furch, na němž vyhořeli všichni čtyři domácí exekutoři. Bruslaři zapsali výhru 3:2 po nájezdech a bodově se dotáhli na třetí Spartu.

V kabině na to téma musí padat fóry. BK se v polovině dlouhodobé extraligové fáze vyšvihl už na 47 bodů, tolik jich v předchozí sezoně docílil až ve 48. kole, kdy 23. února vyhrál v Kladně.

Diference mezi oběma ročníky je nevídaná. V čem všem? Ve všem!

„Nebe a dudy. Těch rozdílů je tolik, že ani nevím, kde s nimi začít,“ usmívá se David Bernad, jenž ve 30 letech všem dává razantně najevo, že zdaleka není jen řadovým zadákem. Očividně toho umí víc, než se sám domnívá. A než by tipovalo jeho okolí. I díky jeho nynějším suverénním příspěvkům, nad nimiž nemálo expertů kroutí hlavou, ukotvuje Boleslav mezi absolutní domácí elitou. „Všechno je oproti loňsku naruby. Zápasy, které jsme v minulé sezoně o gól prohrávali, teď o gól vyhráváme. Chytá nám gólman, beci správně brání a útočníci dávají góly… Vše, jak má být.“

Klíčovou změnu vidíte v sebevědomí. Ze svěšených hlav a zvadlých postav jsou vzpřímené figury, s hlavou nahoře a s obrovským hladem v očích. „Nevím, jestli to je lepší přípravou, líp nastavenou hlavou anebo strašákem, který tu po poslední sezoně byl,“ přemítá Bernad.

Tygři nastoupili ve speciálních světle modrých dresech, díky nimž poputují prostředky do dětských domovů v regionu. Chvályhodný počin! I ten od útočníka Filipa Jansy, jenž po pauze čítající 37 zápasů znovu našel cestu, jak skórovat – poprvé od února letošního roku, kdy ještě v plzeňské uniformě trefoval cíl proti Budějovicím.

Radost mu a jeho spoluhráčům vydržela čtyři minuty, po nichž si hosté opětovně ověřili, že mohou bez skrupulí válčit o všechny body. Ukázkovou souhrou ve 13. a zvlášť v 16. minutě museli zaujmout nejen boleslavské fanoušky, ale i nezávislé pozorovatele. Geometrický ťukes tria Fořt, Pavlík, Skalický směle aspiruje na gólové TOP 5 aktuální sezony.

Kdo jiný než Oscar Flynn vrátil Tygry do průběžné plichty, když v čase 39:41 perfektním bekhendem vydřel srovnávací trefu na 2:2. Šatňák domácí nakopl a příznivé nastavení se přeneslo i přes druhou přestávku.

Jenže když v boleslavské brance stojí Dominik Furch, vaše šance na zvedání rukou se oproti normálu dramaticky snižují. Takže i když měli Pešánovi hoši pár kvalitních příležitostí rozhodnout, zeď jménem Furch byla proti. Šlo se do prodloužení. V něm hosté pohrdli přesilovkou čtyři na tři, kterou odehráli mizerně, ale náladu si spravili v dovednostní disciplíně.

Tomáš Fořt a po něm Bernad mazácky trefili, po nich už nemusel nikdo, protože Furch postupně vychytal Róberta Lantošiho, Flynna, Jaroslava Vlacha a Martina Faška-Rudáše. Brankářův kumšt vrazit svou hůl do finálního zakončení soupeře byl přímo učebnicový.

„Nájezdy? Za mě super, mně to vyšlo. Žádný gól, nic tam neprošlo, takže to hodnotím jedině kladně,“ culil se. Ale únavu cítil. Včetně penalt na něj šlo za večer 40 libereckých střel. „Mám toho poměrně dost, jsem docela unavenej, ale regenerovat se bude po tomhle vítězství moc dobře. Je to derby, pro hráče a fanoušky vyhecovanější, má to grády, pro nás krásné vítězství...“

V neděli se do Boleslavi chystá Jágrovo Kladno, v minulé sezoně sousedé, dnes je dělí žebřík z desíti příček.