Pech se vyjádřil k údajnému konci v Motoru. Udrží jej zranění jiných?

Na jihu Čech je z toho docela velké haló. Má se za to, že hokejový útočník Lukáš Pech opustí kádr extraligového Motoru a z Budvar arény se vydá za prací necelých 70 kilometrů do Tábora. Vzdálenost z Českých Budějovic není tak výrazná jako cesta z nejvyšší soutěže o dvě patra níž do druhé ligy. Dojde na to? A co na to říká přímo ostřílený matador?