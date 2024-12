Nároďák mi dal elán, líčí Zábranský. Těšil se na uřvanou kabinu

Hektické dny má konečně za sebou. V rychlém tempu zvládl tři zápasy za reprezentaci na turnaji ve Švýcarsku, nedělní přelet do Finska, sbalení si kufrů, rozlučku s Pelicans Lahti a uzavření dohody s Kometou. „Ani jsem si neuvědomil, že jsou Vánoce,“ usmál se obránce Libor Zábranský (24) po návratu do mateřského klubu.

Hned v pátek proti Liberci na to Libor Zábranský vletí. Vedle sebe bude mít Marka Ďalogu, zkušeného pardála v brněnské obraně. Dostaví se nervozita z obnovené premiéry? Určitě ano. Už jen proto, že bude mít před plným zimákem na zádech identické jméno jako jeho otec, nejvyšší boss Komety. O něm však posila Pokorného souboru moc mluvit nechce. Šikovný bek by rád klid na práci. „Celá rodina má radost, že jsem doma,“ zmínil obecně.

Kdy přesně se upekl váš návrat?

„Vyplynulo to ze situace, semlelo se to docela rychle. Nebyl moc čas přemýšlet. Po nároďáku jsem v neděli odletěl z Curychu do Helsinek. Sbalil jsem si věci a ráno se rozloučil s týmem a s manažerem. Večer už jsem byl ve Vídni a v úterý v kabině. Jsem moc rád, že jsem tady. Domů do Brna jsem se hrozně těšil. Vycítil jsem, že přišel čas se vrátit. Bylo to hektické, ani jsem si neuvědomil, že jsou Vánoce. (úsměv) Elán mi dal i turnaj ve Švýcarsku s nároďákem. Byla radost v něm být, trénovat a hrát. Jsem vděčný za každé utkání.“

Existovaly i jiné varianty? Třeba ekonomicky mocné Pardubice?

„Vždycky jsem říkal, že jako odchovanec bych jednou rád vrátil Kometě to, co mi dala. Pomohla mi podívat se do Ameriky, do Finska. Byla pro mě číslo jedna. Byl můj sen si za ni zahrát. Každé léto jsem tady trénoval, takže kluky znám. V české kabině je větší sranda, je taková živější. Pokecáte, zasmějete se. Ve Finsku jsou hráči tišší. Naše uřvaná mentalita tam moc neseděla.“ (úsměv)

Dojednával jste vše přímo s otcem, majitelem klubu?

„Řešilo se to normálně s agentem, jak to dělají všichni hráči. Celá rodina je ráda, že jsem zpátky doma. Ale musím říct, že mi Finsko strašně moc pomohlo. Po fyzické a bruslařské stránce, ve které jsem měl dřív rezervy. Vyspěl jsem tam. Na začátku mi hodně pomohl Olli Jokinen. Za tři a půl roku jsem odehrál skoro dvě stě zápasů, což je slušná porce. Budu na to vzpomínat jenom v dobrém.“

Právě. Bylo opravdu tak snadné opustit sever Evropy?

„Neodcházelo se mi lehce. Nedařilo se nám a vy nechcete nechávat mužstvo na holičkách. Když jsme se loučili, nebylo to jednoduché. Ale podali jsme si ruku a rozešli se v dobrém.“

Jste připraven na tlak? Vaše jméno je v Česku někdy jako terč.

„Myslím, že všude v extralize je tlak. Je jedno, kde hrajete. Obrovský tlak je na hráče i na výsledky.“

V pátek proti Liberci nastoupíte v obraně s Markem Ďalogou, možná nejlepším bruslařem v extralize. Co vůbec říkáte na jeho skluz?

„Každý by chtěl takhle bruslit. Je to něco neskutečného. Dokáže to vytáhnout nohama. Krásně se na to dívá. Doufám, že mi jako zkušený borec pomůže a bude nám to spolu klapat. Budu se snažit od něho učit. Z extraligy mám obrovský respekt. Od té sezony ve Varech (2020/21) se změnila. V posledních letech šla nahoru, není v ní momentálně slabý soupeř. Převyšuje hodně lig v Evropě. Určitě budu v pátek před zápasem nervózní. Doma a navíc před plným stánkem si zahraju po delší době. Dorazí rodina, kamarádi. Bude to speciální. Musím se připravit a jít do toho s maximální pokorou a respektem.“

Zabalil jste to v Lahti také kvůli menšímu vytížení?

„To ani ne. Prostě se to nějak sešlo, objevil se zájem z Brna. Byl jsem tomu otevřený. Já jsem pak pouze dostal informace od agenta, co mám dělat. Délka smlouvy se teprve bude řešit.“

Slyšel jsem názory, že finská Liiga není aktuálně pro špičkové cizince z hlediska herního stylu moc atraktivní. Prostě se tam lítá nahoru dolů, bez preciznější taktiky. Potvrdíte to?

„Je to tak, jak říkáte. Míň se tam dodržuje systém. Není to tak svázané. Hraje v ní většina mladých kluků, kteří si hodně dovolí. Ta liga je občas dost ulítaná. Ale každá soutěž má něco. Troufnu si říct, že extraliga teď skočila velkými skoky před finskou a je jedna z top v Evropě. Za čtyři roky, co jsem tam byl, se pohled tamních hráčů na českou ligu změnil. Hodně kluků se na ni vyptávalo. Chtěli by tady hrát.“

Nahradíte na modré čáře reprezentačního kolegu Daniela Gazdu, který v minulé sezoně nasázel osmnáct branek?

„Každý hráč je něčím specifický. Gazdič má neuvěřitelnou střelu, ale nechci se s nikým porovnávat. Budu se snažit hrát nejlíp, jak umím.“

Do Pelicans nedávno zamířil problémový brankář Patrik Bartošák a hned týmu pomohl. Jak na vás zapůsobil?

„Strašně moc týmu pomohl. Zažil jsem ho tam jenom týden, byl to takový svěží vítr z venku. Nebyl moc poznamenaný tím, že se nám nedařilo. Přišel vysmátej a dal tomu elán. I když rok a půl nechytal, dvakrát to zavřel a měl šestadevadesátiprocentní úspěšnost zákroků. Kvality má a myslím, že je tam šťastný. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat a přeju mu, ať se mu v Lahti daří.“