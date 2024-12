Fridrich po hattricku: Už se těším, až zregeneruju. Bitky? Bez zákeřností

Podobnou radost už letos zažil. V únoru nasázel Petr Fridrich tři branky do sítě Kladna ještě jako hráč Vítkovic. Na další hattrick čekal do čtvrtka dlouho, tentokrát to jen bylo s kohoutem na hrudi. Čtyřiadvacetiletý útočník vyšperkoval návrat do sestavy a Olomouci pomohl k vítězství 4:3 v prodloužení v Mladé Boleslavi. „Neskutečně těžké utkání. Ale bylo to super. Hattrick vždycky potěší,“ usmíval se klíčový hráč Hanáků.

Tři góly a vítězství. Takový zápas jste si musel užít.

„Od začátku do konce, ale bylo to fakt náročné. Už se těším, až zregeneruju a lehnu si. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Venku nám to nešlo. Je to pozitivní start do druhé poloviny soutěže. Nezbývá než si to přenést dál a vyhrávat dál.“

Díky reprezentační přestávce jste vynechal kvůli zranění jen tři zápasy.

„Vyšlo to ideálně. Nemusel jsem návrat uspěchat a mohl jsem se pořádně doléčit. Měl jsem čas dotrénovat, nabrat zpátky kondici a připravit se na zápas v Mladé Boleslavi.“

Kouč vám dali velkou roli. Na ledě jste s prvním útokem strávil přes 15 minut.

„Jsem samozřejmě rád, že mi trenéři věří. Naskočil jsem tam, kde jsem hrál před zraněním, což je super. Důvěru mám a doufám, že jsem ji splatil.“

Na konci druhé třetiny se hodně jiskřilo, diváci viděli i bitku. Proč k tomu došlo?

„Všechny týmy jsou po repre pauze speciálně vyhecované. Všichni vědí, jak důležitý je každý bod, takže tam emoce byly. Pořád to ale bylo bez zákeřností, byly to pěkné bitky.“

Tresty za potyčky zasáhly i do vaší sestavy, z níž vypadl Rok Macuh. Jak jste se s tím popasovali?

„Třetí třetina byla náročnější, protože nám jeden útočník chyběl. Různě se to točilo. Hráli jsme pak na tři lajny. Celý zápas byl neskutečně náročný.“

Třikrát jste vedli, berete dva body. Je to i tak pro vás velký úspěch vzhledem k mizerné venkovní bilanci?

„Jsme moc rádi, každý bod je důležitý. Soutěž je neskutečně vyrovnaná, není slabšího soupeře. Věděli jsme, že Boleslav bude těžký a bruslivý protivník. Soutěž je opravdu vyrovnaná. Všechny týmy jsou silné, extraliga má neskutečnou kvalitu.“

Do sestavy se vrátil Matěj Machovský. Pomůže vám to konečně zažehnat problémy v brankovišti, kde se kvůli zdravotním problémům představili i gólmani z Maxa ligy?

„Je určitě pozitivní, když máme stálého gólmana. Z důvodu komunikace i kvůli tomu, že víme, co od sebe můžeme čekat. Machy je neskutečný, zase předvedl super zákroky. V kritických chvílích nás vždycky podrží a my jsme za to strašně rádi.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:35. Pyrochta, 36:10. Rekonen, 53:40. Pyrochta Hosté: 14:04. Fridrich, 22:14. Řezníček, 49:26. Fridrich, 61:06. Fridrich Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Jánošík (C), Lintuniemi, F. Pavlík, A. Čech – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Rekonen, Suchý, Gardoň – Dvořáček, Závora, Malát – Malínek. Hosté: Machovský (Žukov) – Sirota, T. Černý, Ondrušek (C), Škůrek, Řezníček, Rutar, Švrček – Plášek, Kusko, Fridrich – Anděl, Macuh, Kohout – Kunc, Nahodil (A), Orsava (A) – Ministr, Menšík, Doktor. Rozhodčí Mejzlík, Zeliska – Kajínek, Rampír Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2722 diváků