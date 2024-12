Jen šest střel za dvě třetiny? Malík: Vítkovice překvapily, takhle je neznám

Vyhráli jste, ale jaký pocit převládá?

„Kromě koncovky výkon na jedničku. K ničemu jsme je nepustili. Jen ve třetí třetině, když vedeme o gól, jsme trochu nervózní. Přestaneme předvádět, co jsme do té doby hráli. Víme, že nás trápí koncovka, snažíme se na ní pracovat. Na druhou stranu to ale bereme tak, že jestli chceme pomýšlet na play off, zápasy tam budou takhle těsné. Aspoň se je naučíme hrát.“

Jak se vyvíjelo utkání z vašeho pohledu? V první a druhé třetině jste moc práce neměl, k nule vám stačilo 20 zákroků, většina z nich v poslední části.

„První dvě třetiny jsem vůbec nic neměl. Když jsem o druhé přestávce zkontroloval kostku, bylo tam šest střel. Tyhle zápasy moc nemusím. Ale tím, že jsme hráli po delší době, jsem se do toho líp dostal. Neměl jsem tolik zákroků jako brankář na druhé straně. V poslední části už jsem si zachytal víc. Ale když na mě nic nejde, je to náročnější.“

Když jde na brankáře za dvě třetiny šest střel, je složité se soustředit? Co děláte? Vnímáte víc kulisu?

„Vůbec. Právě, že tím míň, jelikož takové zápasy jsou nejtěžší úplně pro každého gólmana. Ale i když střel bylo jen šest, oni pořád jezdili, měli přesilovky. To jsou nejhorší zápasy. Oni tam házejí všechno, protože jim to třeba nejde. Tím víc se snažím soustředit a nevypadnout z role. To by bylo nejhorší, co bych mohl udělat.“

Spoluhráči k ničemu Vítkovice nepustili. Tohle jsme od Plzně v téhle sezoně ještě neviděli. Překvapilo vás to?

„Nepřekvapilo. Od první repre pauzy se naše výkony stupňují. Doufám, že nám to takhle půjde dál. Spíš mě překvapily Vítkovice. Takhle je neznám. Až ve třetí třetině je trošku připomínali.“

Ve třetí části jste ubránili i téměř dvouminutovou přesilovku Ridery pět na tři. Byl tohle jeden z klíčů k vítězství?

„V tom oslabení jsem měl asi dva nebo tři zákroky. Tam kdyby dali gól, mohl být zápas o něčem jiném. Šli by do šesti a potom nikdy nevíte. Jako když jsme hráli s Pardubicemi. Vedli jsme 4:0 a oni zničehonic dali na 4:2 a byli pořád ve hře. Na to si musíte dávat pořád pozor.“

Nuly si ceníte stejně po dvaceti i po čtyřiceti zákrocích?

„Určitě.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:09. Měchura, 51:35. Malák Hosté: Sestavy Domácí: Malík (Hrenák) – Rubins (A), Šalda, Malák, Zámorský, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Klepiš, Holešinský – Měchura, Lalancette, Nenonen – Matýs, Mertl, Lev (C). Hosté: Klimeš (Pařík) – Demel (A), Košťálek (C), Percy, Prčík, Marcel, L. Kovář, Sredl – Abdul, Nellis, Zdráhal – Kalus, Hladonik, Barinka – Bambula, Hašek, Rihards Bukarts – Roberts Bukarts, Eberle, Vehovský. Rozhodčí Mejzlík, Květoň – Brejcha, Štěpánek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna