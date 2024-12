Kladno ve zlatém prohrává. Doplatilo na disciplínu. Kolaps byl i v hledišti

Stoleté Kladno se letos zahalilo do zlaté barvy už dvakrát. Proti Českým Budějovicím i Pardubicím prohrálo shodně 1:4. V neděli se Spartou jednu čárku z rozdílu odmazalo, o body však znovu přišlo. Dlouho přitom mohlo pomýšlet minimálně na nerozhodný výsledek.

Rytíři drželi se Spartou krok, bojovností zvládali eliminovat ohromnou útočnou sílu soupeře. Jenže mraky nad kladenskou střídačkou se začaly zatahovat už na konci první části. Domácí si do druhé třetiny přenesli většinu oslabení a až do poloviny zápasu se prakticky do pěti nevrátili. Vybrané čtyřky pracovaly v početní nevýhodě dobře, jenže sparťanský nápor se projevit musel.

„Točíme tam jenom čtyři útočníky, ty jsme zavařili a ostatní byli studení. Stálo nás to hodně sil, dostali jsme čtyři góly za třetinu,“ štvalo domácího trenéra.

Čermákovi svěřenci paradoxně ubránili všechny početní nevýhody. Až sparťanský zámek při Procházkově trestu vedl k úspěchu. Hosté stupňovali nápor, navíc Jaromír Pytlík přišel o hůl. Už po návratu Martina Procházky toho však bylo příliš. Valtteri Kemiläinen se ukázkově trefil z levého kruhu a odstranil balvan, který Spartu tížil.

Najednou to šlo. Kryštof Hrabík šikovnou tečí zvýšil, za další minutu a dvě sekundy proměnil přečíslení Miroslav Forman a pouhých 44 sekund před sirénou přidal čtvrtý zásah Michal Vitouch. Zmar Kladna byl v tu chvíli dokonán. „Ve druhé třetině nám to tam napadalo a určitě nám to pomohlo k výsledku. Dva góly byly po tlaku do brány. Chtěli jsme to do dnešního zápasu zlepšit a očividně se nám to povedlo,“ chválil útočník Kryštof Hrabík.

Kladenský kolaps v závěru druhé části ovšem nebyl jediný. K zemi se sesul i jeden z fanoušků v kotli domácích a poslední sekundy se musely dohrát až po předčasné přestávce. „Člověk drží palce, ať všechno dobře dopadne. Ptali jsme se doktora, když přišel do kabiny, jestli je všechno v pořádku. Bylo nám řečeno, že je to stabilizované,“ popisoval situaci Hrabík.

„Zdraví je na prvním místě. Nebylo to nic příjemného pro nikoho. Když se něco takového stane, tak je to blbě. Doufám, že ten člověk bude v pohodě,“ přidal za stranu Kladna Jaromír Pytlík.

Právě on se výrazně podepsal pod drama v poslední třetině. To odstartoval Jaromír Jágr trefou v přesilovce. „Klobouk dolů, že pořád hraje. Je to anomálie, ještě hraje tak, jak hraje. Veškerý respekt,“ komentoval výkon legendy kladenský odchovanec Hrabík.

Jen chvíli po Jágrovi se trefil i zmiňovaný Pytlík a poprvé v sezoně vyprodaný ČEZ stadion hnal své oblíbence za smazáním ztráty. Kladno se rvalo, chtělo, jenže sparťanská defenziva už další zářez nedovolila. „Do zápasu jsme se trochu vrátili, mohl to ještě zdramatizovat Eda Tralmaks, kdyby proměnil nájezd,“ mrzela trenéra Čermáka nevyužitá příležitost.

Na druhé straně zavládla po porážce s Třincem v posledním kole zase vítězná nálada. Přesto nešlo jen chválit. „Za stavu 4:0 hráči velice lehce podlehli uspokojení. Dva góly Kladna to pro nás celé strašně znervóznily. Jenom díky Pepovi Kořenářovi jsme závěr zvládli,“ hodnotil asistent trenéra Antonín Stavjaňa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:41. Jágr, 49:10. Pytlík Hosté: 28:21. Kemiläinen, 34:49. K. Hrabík, 36:01. Forman, 39:16. M. Vitouch Sestavy Domácí: Lukeš (Brízgala) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – Kusý, Bláha, J. Strnad – Vimmer. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Mikliš, Moravčík, Kemiläinen, Pavlák, Irving, Mozík – Najman, Horák, P. Kousal – Hyka, Sobotka (C), Řepík (A) – K. Hrabík, Špaček, Chlapík – M. Vitouch, Lajunen (A), Forman – D. Vitouch. Rozhodčí Šír, Cabák – Rampír, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků