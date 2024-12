Jandus v Třinci začal bez výstroje. Pomohlo mu dvojče ze Vsetína

Od druhé třetiny Motor sešlápl plyn a úřadujícího mistra několikrát vařil v pásmu. Jenže ve chvílích, kdy potřeboval udeřit, selhal. Poté už České Budějovice Ocelářům nabídly dvě přesilovky a domů jely s prázdnou. „Náš výkon byl velice dobrý. Myslím si, že po dobu, co jsem v Budějovicích, jsme včetně play off odehráli nejlepší zápas. Bohužel pro nás se nehraje na umělecký dojem,“ litoval po porážce 1:3 asistent Jiří Hanzlík.

Ve Slezsku se hrálo utkání, které splňovalo přísná kritéria. Byť České Budějovice nebodovaly, mnohokrát ukázaly, že umí sevřít i zatlačit. Nebyly však produktivní, což je stálo body. Výborného brankáře Mazance překonaly jen jednou.

„Většinou hrajeme vyrovnané zápasy a v takových jsme doma. Vyšlo nám to, za body jsme rádi. Jsou velmi cenné a potřebujeme je jako sůl. Věřím, že sebevědomí nám bude stoupat a budeme si věřit,“ hlásil útočník Marko Daňo, jenž ke druhé výhře v řadě pomohl gólem. Ve hře byl cítit, což se zvlášť v první části nepotkalo s kladnou reakcí soupeře.

„Před bránou to mám rád, ale bolí to tam,“ usmál se slovenský útočník. „Když tam člověk jde, je za to odměněný. Je to můj office, takže nebojím se toho.“

Jedenáctou branku v sezoně Daňovi připravil Martin Jandus, čerstvá posila z finského Kärpätu Oulu. Oceláři nutně potřebovali zareagovat na dlouhodobé absence obránců Jakuba Jeřábka, Martina Marinčina a Mariana Adámka. Po šlágru na Spartě jim vypadl také Bohumil Jank.

Sportovní ředitel Třince Jan Peterek měl bývalého sparťanského zadáka v merku delší dobu, kvůli neočekávaným potížím ale zvedl telefon a příchod reprezentanta uspíšil. Náročné a bleskové cestování si však vybralo daň, Jandusovi totiž z letiště nedorazila výstroj.

„Měl jsem víceméně nové věci,“ popisoval sedmadvacetiletý bek. „Štěstí bylo, že dvojče Tomáš, který hraje za Vsetín, mi půjčil brusle a někde sehnal i mou starou hokejku. To, na co jsem zvyklý, jsem měl.“

„Občas je lepší do toho skočit a moc nad tím nepřemýšlet. Užil jsem si to, chtěl jsem si to příliš nekomplikovat a pomoct týmu,“ mínil Jandus. Na ledě strávil bezmála 15 minut, s Markem Hrbasem naskočil do třetí obranné dvojice.

Za slušnou premiéru sklidil pochvalu. „Hrál super, skočil do toho rovnýma nohama a poradil si s tím. I při svém mladém věku už má zkušenosti, takže si myslím, že to zvládl dobře. Navíc měl asistenci, takže skvělé,“ pokývl kouč Jiří Raszka.