Frodl znovu okradl Spartu: V hlavách to určitě je. Najman nesouhlasí

Od stromečku na hokej. Ale tábor sparťanů ze svátečního utkání moc radosti neměl. Čekal možná konečně nadílku, stal se však svědkem krádeže. Pražský tým porazil Energii naposledy začátkem prosince minulého roku. Doma nevyhrál od 31. ledna 2023. Karlovy Vary si svou dominanci ve vzájemných soubojích nenechaly vzít. „Nevím, co k ní vedlo. Ale doufám, že to nebudeme vědět i v příštím roce,“ usmíval se spokojeně Frodl.

Hlavním strůjcem se stal on sám. Přitom v hokejové Středozemi měl „Frodo“ práce požehnaně. „Makali jsme, měli jsme taky hodně zblokovaných střel. Díky tomu jsme utkání zvládli. Sám jsem měl taky dobrý pocit. Jedeme sem a věříme si. Ale chceme jezdit vyhrávat kamkoli, jestli se máme dostat ze škatulky, že Vary patří někam dolů. Zatím se nám to daří,“ lebedil si.

Západočeši přicestovali do Prahy v dobrém rozpoložení. Od poloviny listopadu vyhráli šest z deseti zápasů, přičemž v dalších dvou brali aspoň bod. Před Vánocemi dohnala Energie ztrátu proti Mladé Boleslavi, nakonec otočila na 3:2. Poté nachytala Spartu a po dalším vítězství se přiblížila na tři body elitní čtyřce.

„Přijde mi, že hrajeme pořád o čtyřku s někým, kdo je před námi. Porazili jsme Boleslav, teď Spartu, budeme hrát v Hradci. Ukazuje se síla týmu, tyhle soupeře porážíme, zápasy zvládáme. Snad nám to vydrží,“ dodal.

Dlouho to moc velké vzrůšo nebylo. Zdánlivý poklid však mnohdy náhle rozetne chybka, riskantní tah, který se nepovede. Ondřej Najman otevřel v 16. minutě skóre do opuštěné branky poté, co se Frodl vydal na dlouhý vandr proti Romanu Horákovi a nestačil se vrátit. Další průběh ukázal, že tohle číslo na něm nenechalo následky.

„Byl to dlouhý puk. Jel by sám na bránu. Vyrazil jsem, vypíchnul kotouč, ale bohužel následná akce skončila v bráně. Takovou šmudlou dali gól. Já si ho nevyčítal. Nikdo mi nic nevyčítal. Vypadalo by to líp, kdyby ten frajer vyjel sám a dal mi gól. Na alibismus se ale hokej nehraje. Zkusil jsem to. Kolikrát mi něco takového vyšlo a nikdo už nevidí góly, které bych dostal, kdybych toho hráče nechal jet sám na bránu. I kdyby byl blbý gól, já si vnitřně nalhávám, že můj nebyl, abych byl pořád v pohodě. Hlava je u gólmana nejdůležitější,“ vracel se.

Svůj výlet však mnonásobně odčinil. Třeba když při první přesilovce Sparty betonem vytáhl nebezpečnou teč Horáka. Mohla znamenat vedení 2:0 pro Spartu. „Ubráněné oslabení bylo hodně důležité, protože v naší početní výhodě, která přišla za chvíli, jsme vyrovnali. Díky tomu jsme mohli získat body,“ připustil brankář Energie.

Zdálo se, že už nic mu nemůže projít. A taky neprošlo. Na konci třetí části mohl rozhodnout z brejku Kryštof Hrabík, jenže jeho vracečka mezi nohy prolétla mimo. V závěru prodloužení mířila Hykova střela do horní tyče.

„Rozhodlo proměňování šancí. Myslím, že jsme jich měli trošku víc než Vary, ale bohužel nás teď produktivita zlobí delší dobu. A zase jsme to nezlomili. Třeba Hrába krásně zasunul mezi betony, ale bohužel to projelo kolem tyčky. Je to asi takový náš obraz posledních pár zápasů,“ povzdechl si Najman.

A mají i sparťané v hlavách, že jim Vary nesedí? „To jsme vůbec neřešili. Samozřejmě to asi každý někde zaslechl, ale do hloubky jsme se tomu nevěnovali. Prostě jsme to vzali jako další zápas, který chceme vyhrát, vyhrabat se z toho našeho teď úplně ne šťastného období. Bohužel jsme to nedotáhli,“ uvedl jediný úspěšný střelec domácích.