46 zákroků a s nulou? Zázraky se dějí, řekl Tomek. Cenný skalp nad Jágrem

Nula s tolika zákroky byla zasloužená, že?

„Nebudu lhát, v bráně jsem si střely nepočítal. Jsem počtem překvapený. Asi každý brankář je ale radši, když je v permanenci. Chytalo se mi dobře a jsem rád, že jsem se do toho po Vánocích rychle dostal.“

Čisté konto přišlo po více než dvou letech. Přál jste si ho pod stromeček?

„Dá se říct, že vánoční zázraky se dějí. Je to samozřejmě příjemné. Minulý rok jsem k tomu byl blízko víckrát, ale nepoštěstilo se. Jsem rád, že se to teď po dlouhé době povedlo. Hlavní jsou ale tři body.

Vnímal jste jako výzvu, když Šimon Zajíček nedostal gól ve dvou zápasech v řadě?

„Je těžké, když kolega odstartoval na takovou vlnu. Taky jsem musel vyšponovat svoje výkony. Pro nás je to jen dobře, zdravou konkurencí se posouváme dopředu a umíme s sebou táhnout i tým. Vycházíme spolu super. S Orim (trenérem brankářů Zdeňkem Orctem) tvoříme velmi dobrý brankářský kolektiv a umíme to ukázat i na ledě.

Pomohla vám reprezentační přestávka?

„Asi ano. Byli jsme s přítelkyní zpátky na Slovensku na pár dní a pak jsem se zapojil do tréninkového procesu v Litvínově. Trošku jsme restartovali hlavy a vzali to zase od základu.“

Kdy v zápase vám bylo nejhůř?

„Asi na začátku. Hned v první minutě jsem měl nějaké dobré zákroky, tím jsem se chytil a odrazil do zápasu.“

Kladno vás přestřílelo, ani výsledek nenasvědčuje tomu, že hrál druhý s posledním. Překvapili vás Rytíři?

„Extraliga je vyrovnaná soutěž a každý může porazit každého. Děje se to prakticky v každém kole. Byl to extrémně vyrovnaný zápas fyzicky a rozhodl jeden gól na naší straně.“

Nevyzrál na vás ani Jaromír Jágr. Je to pořád pro brankáře cenný skalp?

„Je to cenný skalp. Přiznám se, že když jsem přicházel v Kometě do extraligy, v prvním roce jsem se modlil, abych ve vzájemných zápasech od něj nedostal gól. Říkal jsem si, že to je můj cíl před zápasy. Jsem rád, že se to zase podařilo.“

A dal vám někdy branku?

„Těžko říct, myslím, že ne. Zaklepu si na zuby.“