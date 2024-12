Žádost o ruku, palba v přesilovkách i Zdráhalovy asistence. Cílené, ví kouč

Vítkovice vyslaly sedmadvacet střel na branku a Olomouc přidala ještě o čtyři čárky víc. Góly ale padaly jen v přesilovkách. Jejich využití se ustálilo na poměru 2:2, stejně jako stav po skončení řádné hrací doby.

„Sice jsme dali dva góly, ale furt tomu něco chybí,“ pokývl Jakub Orsava, jehož tým téměř o dvě procenta vylepšil dosavadní 16,28 % přesilovkou úspěšnost. „Povedlo se nám je proměnit, ale stačilo to jen k bodu,“ litoval.

Vyrovnaný duel muselo rozseknout prodloužení, v jehož úvodu vítkovický fantom Lukáš Klimeš senzačně zastavil ránu bývalého parťáka Petra Fridricha. Na druhé straně byl Stuart Percy úspěšnější. Rozdílový gól mu jako na stříbrném podnose připravil Patrik Zdráhal, jenž se blýskl ještě jedním podobně milimetrovým pasem.

„Nemyslím si, že jsem nějaký extra střelec,“ usmál se Zdráhal. „Když mám šanci, vystřelím, ale tyhle situace se nabízely, protože kluci se otevřeli do prázdné brány. U rozhodujícího gólu olomoucký hráč ztratil hokejku a já jsem to zatáhl. Čekal jsem, až se to otevře. Naštěstí to prošlo,“ těšilo útočníka.

Podobně ubojovanou výhru potřebovaly Vítkovice jako sůl. Doma se představily po osmnácti dnech a teprve potřetí za uplynulý měsíc. Zároveň chtěly odčinit minulou domácí porážku s Mountfieldem. „Přišlo hodně diváků a jsme rádi, že po dlouhé době jsme se jim odvděčili,“ mínil kouč Vlastimil Wojnar.

Premiéru v ostravské aréně si odbyl obránce Matthew Sredl, který přišel jako posila na zkoušku z norského Lillehammeru. Jak zatím v očích vítkovického trenéra vypadá? „Je s námi strašně málo času, takže nemůžeme ho úplně hodnotit, ale svými výkony zapadl. Zatím si odehraje svoje. Uvidíme, jak bude pokračovat.“

Také Olomouc mohla být po utkání v rámci možností spokojená. Venku téměř tři měsíce čekala na výhru, kterou nedávno urvala v Mladé Boleslavi. Po dvoubodovém zisku nyní zapsala další bod z cizího stadionu. „Snad se to bude zlepšovat a konečně se někdy dočkáme tří bodů z venku,“ dodal Orsava.