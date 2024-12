Tralmaks: Zasloužili jsme si vyhrát. Navrhl inspiraci lotyšskou dvacítkou

V posledních dvou zápasech vyslali na branku soupeře 85 střel, díky gólmanům inkasovali jen třikrát. Přesto hokejisté Kladna berou jediný bod, z gólu se radovali rovněž jednou. Nelichotivou sérii rozšířili už na deset domácích porážek v řadě. „Bod je teď dobrý. S jedním bodem se ale do play off nedostaneme,“ hodnotil střízlivě útočník Eduards Tralmaks po prohře 1:2 v prodloužení s Brnem. Právě sedmadvacetiletý Lotyš zajistil Rytířům alespoň bod, když ve druhé třetině poslal puk za rozhozeného Gašpera Krošelje.

Tým Jaromíra Jágra si těžko mohl představit horší návrat na domácí led po Vánocích. Kometa odskočila do vedení už ve čtvrté minutě. Krátce nato mohla přidat další dva góly, jenže se vyznamenal brankář Štěpán Lukeš. „V první třetině jsme asi nebyli na zápase, to jsme asi byli ještě někde u vánočního stromečku,“ litoval asistent trenéra Petr Svoboda. Jeho svěřenci se podruhé v řadě udrželi ve hře díky gólmanovi. Dál je však straší proměňování šancí. Prosadil se jen Eduards Tralmaks v úvodu druhé části. „Potřebujeme víc takových gólů. Ty hezké nám zápasy nevyhrají,“ měl jasno po zápase.

Desátá porážka doma v řadě. Co se k tomu dá říct?

„Není to dobré. Ani jsem nevěděl, že je to desátá porážka, nesoustředíme se na to. Zasloužili jsme si vyhrát, ale v každém zápase nám chybí nějaké malé detaily.“

Jaké tentokrát?

„Nedotáhli jsme to. Udělali jsme pár chyb a oni odvedli dobrou práci. Pomalu se blíží poslední šance to nějak otočit. Vezmeme si z toho to pozitivní, jeden bod bereme. V posledních pěti zápasech jsme hráli opravdu dobře, jenže nedáváme góly. To nám bere víru ve vítězství. Rád bych řekl, že nám chybí štěstí, ale buď jsme nejnešťastnější tým v lize, nebo něco nefunguje.“

Co se změnilo, že doma teď prohráváte a body sbíráte spíš venku?

„Těžko říct. Měli jsme dobrý začátek sezony, ale kluci, kteří byli na začátku rozjetí, zpomalují. I já. Musíme přijít na to, jak se k tomu vrátit. Neexistuje jeden recept, všechno ale začíná u toho urvat jednu výhru, získat sebevědomí a přidat další vítězství. Teď nás čekají týmy, které nejsou úplně nahoře, musíme do toho dát všechno a vyhrát. K domácím zápasům bych rád řekl ještě jednu věc.“

Jakou?

„Chci poděkovat fanouškům, že sem pořád chodí a podporují nás. To je pro nás největší věc. Kdyby tu nebyli fanoušci, bylo by to pro nás psychicky těžké. Snad se jim brzo odměníme výhrami.“

Nejdřív ale musíte proměňovat šance. Není to už spíš v hlavách?

„Je těžké říct, čím to je. Možná kluci nemají sebevědomí ve střelách, možná musíme chodit víc do brány… Já měl víc než deset střel v posledních dvou zápasech, v minulé sezoně to pro mě bylo snadné. Vystřelil jsem a ať to byla dobrá, nebo špatná střela, šla často do brány. Teď je to těžší, nemám sebevědomí ve střelbě, snažím se to najít. Musíme pracovat na proměňování šancí. Máme je, jen z toho nejsou góly. Jinak to není špatné.“

V čem například?

„Je tam pracovní morálka, pokaždé jsme v zápase a držíme se soupeři krok. Proměňování šancí dělá rozdíl. Když máte 20 šancí, soupeř má dvě nebo tři a promění je, tak nemůžete vyhrát. Podobně to bylo mezi Lotyšskem a Kanadou na dvacítkách.“

Sledoval jste fantastickou výhru vaší země na mistrovství světa do 20 let?

„V noci jsem nekoukal. Brzo ráno mě vzbudila hromada zpráv, nevěděl jsem, co se děje, jen jsem vypnul zvuk. Když jsem se vzbudil kolem osmé, přečetl jsem si to. Nic takového se na téhle úrovni ještě nestalo. Nečekal jsem to. Ale tady vidíte, jak to chodí. Chtěli opravdu hodně vyhrát, proměnili šance a vyhráli. Možná to je něco, co se od nich můžeme naučit. Pořád si ale nemyslím, že jsme takoví outsideři, jako bylo Lotyšsko proti Kanadě.“

Měl jste čas podívat se na sestřih? Překvapila vás hra Lotyšska?

„Nepřekvapilo mě to, vím, jak náš národní tým hraje v každém zápase. Většinou jsme outsideři, hlavně na dvacítkách. Nesnažíme se hrát na krásu, ale dát do toho všechno. Překvapil mě jen výsledek. Za Kanadu hrají samí hráči vybraní v prvním druhém kole draftu. My máme dva nebo tři hráče, kteří jsou draftovaní, a pak další dva nebo tří, kteří by mohli být draftovaní někde v pozdějších kolech. Zapsalo se to do historie. Na stadion jsem přijel opravdu šťastný a doufal jsem, že mi to pomůže hrát lépe a dát víc gólů. Můžeme se od nich učit, jsem pyšný, že jsem Lotyš. Pořád nemám slov.“

Hodně se mluví o brankáři Linardsi Feldbergsovi.

„To je další věc. Lotyši vždycky měli skvělé brankáře. Když gólman zachytá výborně a všichni dělají svoji práci, můžou se povést velké věci.“

Rytířům brankáři v posledních dvou zápasech taky hodně pomohli. Adam Brízgala inkasoval v Litvínově jednou, Štěpán Lukeš proti Kometě dvakrát.„Byl bych naštvaný, kdybych byl jimi. Máme opravdu velké štěstí, že máme skvělé brankáře. Oni nás drží v zápasech. Je těžké vyhrávat zápasy, když dáváme jen jeden dva góly za zápas. Nevím, jaký máme průměr vstřelených branek, ale nebude moc vysoký. Díky brankářům jsme vždycky v zápasech až do konce. Je to ale o gólech. Někdy je lepší hrát špatně, dávat góly a vyhrávat. Už mě nebaví, že občas hrajeme opravdu dobře a stejně prohrajeme. Pořád se snažíme mít delší sezonu. Delší o play off, ne o baráž. Musíme to otočit, nemůžeme se snažit dávat hezké góly.“