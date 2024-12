Zajíček, nebo Tomek? Je to jedno, zase nula! Self dialog pomáhá

Ať chytá kolega Zajíček, nebo vy, pro váš tým musí být super, že má dva výborné brankáře, co vy na to?

„Každý z nás chce pokaždé odvést co nejlepší výkon a co nejvíce pomoci k co největšímu počtu bodů. Takhle jdeme oba nastavení do zápasu. Ať už je to Zajdo nebo já. Oba se chceme plně oddat týmu.“

Je jednoduché nebo naopak složité udržet si koncentraci k práci v době, kdy váš parťák válí a na vás se pár zápasů nedostává?

„Je to brankářská daň v tom směru, že branka je jenom jedna a chytat může jen jeden. V dnešní době je důležité mít vyrovnaný brankářský tandem, mít oba gólmany konkurenceschopné a schopné posouvat se navzájem nahoru.“

Tři výhry v řadě, k tomu dlouhá neprůstřelnost, jak se vám to poslouchá

„Poslouchá se mi to dobře, ale myslím si, že pro mě jsou důležitější tři body, které jsme tu dokázali ubojovat. Nebyl to jednoduchý zápas, Kvaky (Petr Kváča) na druhé straně podal fantastický výkon, dlouho to držel na stavu 0:0 a tím pádem držel i jejich šance na body. Zápas byl především o tom, kdy náš tlak prolomíme.“

Bezgólové skóre drželo až do 43. minuty, než se z otočky prosadil Nicolas Hlava. Bylo důležité neztratit trpělivost nejen směrem dopředu, ale i vzadu. Souhlasíte?

„Určitě ano. Šancí jsme měli dost a já se snažil držet mentálně v zápase, i když to nebylo jednoduché, protože těch střel na mě nebylo tolik. Každou příležitost chytit si puk jsem se snažil využít, což se podařilo.“

Máte nějakou fintu na to být myšlenkami stále v utkání a nepouštět si do hlavy rušivé vlivy?

„Něco málo se snažím dělat. Je ta takový self dialog během různých prostojů, třeba když se zkoumá video a vám to přeruší herní flow. Základem je udržet si koncentraci na malé věci.“

Litvínov se vyznačuje obrovskou obětavostí, vaši spoluhráči vylehávají, blokují střely. To je pro vaši práci velmi důležité, co říkáte?

„Jak říkáte, jde to za celým týmem. Myslím si, že shotout jde vždy za celým týmem, nikdy to není pouze o výkonu brankáře, ale o té obětavosti. Snažíme se na to dbát. Chalani přede mnou odvádějí výbornou práci, ať už jde o zblokované střely nebo o jejich práci v předbrankovém prostoru.“

Litvínov se přiblížil na bod Pardubicím, jaká je motivace ukořistit si průběžné první místo?

„Popravdě, na tabulku se nedívám. Do každého zápasu jdu s tím, že chci podat co nejlepší výkon a vzít z něj tři body. Nechci mluvit za celou kabinu, ale myslím si, že pro nás je prvořadé dívat se jen na příští zápas a připravit se na něj na sto procent. Tak, abychom byli schopni získat body.“