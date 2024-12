Žolík Teplý pomohl Třinci k bodu, pak stál. Snad se chytil, zní z kabiny

Klíčový útočník Třince Marko Daňo stihl v Mladé Boleslavi odehrát jen tři minuty a 21 sekund. Po zásahu do hlavy od Jana Stránského dlouho ležel na ledě, pak se ještě na hřiště vrátil, jenže pokračovat nešlo. „Bolí ho hlava,“ komentoval zdravotní stav opory trenér Zdeněk Moták.

Do akce musel naskočit třináctý útočník Michal Teplý. Ondřej Kovařčík se ze druhé formace přesunul do té elitní a svoje místo přenechal předsezonní posile, jejíž prostor šel v poslední době dolů. Teplý naložil s příležitostí nejlépe, jak mohl. Na konci druhé třetiny dostal přihrávku zpoza brány od Viliama Čacha, vytáhl gólmana Dominika Furcha z pozice a snížil. „Tak to vyplynulo. Zakřičel si na mě a viděl jsem, že je sám před bránou. I on mi pomohl, že zakřičel a potom krásně zakončil,“ popisoval situaci nahrávač Čacho.

Ve třetím dějství oba předvedli skvělou práci v útočném pásmu, získali puk a na vyrovnávací trefu nabili Davidu Ciencialovi. Teplý bodoval po devítizápasovém suchu, z gólu se radoval dokonce po třinácti duelech. „Body neřešíme, chceme vyhrávat zápasy,“ nepřeceňoval dobrou hru lajny Čacho.

O jeho parťákovi Teplém se dá říct, že z minima vytěžil maximum. Na ledě dostal bez devíti sekund jen deset minut. Ve třetí části se ošklivě srazil s mladoboleslavským kapitánem Adamem Jánošíkem a v posledních minutách ve hře chyběl. Podle všeho ale nešlo o zdravotní důvody. „Spíš jsme chtěli utkání dovést aspoň do bodového konce,“ odpovídal Moták na otázku, proč Teplý vynechal poslední střídání a prodloužení.

Díky rozsáhlé marodce by ovšem mohl dostat prostor v dalších zápasech. Hlasitě si o něj řekl. „Měl těžký začátek sezony a nemohl se chytit. Doufejme, že teď se chytil a pomůže nám,“ komentoval jeho situaci Čacho.

Třinci v Mladé Boleslavi scházel z útočných řad Justin Addamo a mladík Petr Sikora. Ten si plní reprezentační povinnosti na šampionátu dvacetiletých. Otazník zůstává viset nad dobou rekonvalescence Daňa, ještě horší situace je v obranných řadách. Tam postrádají Oceláři rovnou pětku beků.

„Musíte se s tím srovnat. Kluci, kteří přišli z Frýdku, si zaslouží absolutorium za to, jak hrají. Podali velice dobrý výkon. Nějaká zranění tam jsou, ale musíme se s tím srovnat. Nikdy na to nebudeme žehrat nebo brečet,“ uvedl k marodce trenér Moták.

V pondělí večer pomohl Třinci alespoň k bodu žolík Teplý. Na začátku sezony by přitom málokdo očekával, že se propadne až do role třináctého útočníka. V přípravě dal čtyři góly ve čtyřech zápasech, poté zazářil v Lize mistrů proti Fribourgu. Jenže v extralize to dlouho nebylo ono. Vrchol zažil Teplý 20. října proti Litvínovu, kdy se gólem a dvěma asistencemi podepsal pod všechny góly svého týmu. Další gól přišel takřka o měsíc později v Hradci Králové a od té doby nic.

Icetime třiadvacetiletého útočníka postupně padal dolů, přes deset minut se naposledy přehoupl 8. prosince. Od té doby? 7:34, 4:34, 3:00, pak dokonce jen 0:30. V obrození doufá Teplý i celý Třinec po vybojovaném bodu v Mladé Boleslavi.

„Vážíme si každého bodu, který získáme. Trošku jsme to zvedli, ale stále to má daleko od toho, jakou kvalitu máme v týmu a jak umíme hrát. Věřím, že po Novém roce budeme bodovat v domácích zápasech a výkony budou lepší,“ svěřil se Čacho. Právě on by mohl s Teplým v dalších zápasech vytvořit úderné duo. Proti bruslařům jim to klapalo.