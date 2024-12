Junttila katem Ocelářů. Finův hattrick ukončil sérii boleslavských porážek

Na podobný zápas v extralize Julius Junttila zatím čekal. Spolu s ním i celá Mladá Boleslav. Zkušený finský útočník měl na kontě pět gólů a 11 asistencí ve 30 zápasech. Proti Třinci konečně naplno ukázal svoje schopnosti.

„Jula je šikovný hráč, kdyby měl ještě o fous lepší pohyb, bylo by to asi výborné. Je šikovný, umí se podržet na kotouči a proměnit šance. Dneska nám vyhrál zápas,“ hodnotil domácí trenér Richard Král.

Právě Junttila vzal osud utkání pevně do svých rukou. Nejdřív v polovině první části zakončil hezkou souhru celé lajny, na konci druhé třetiny přehodil nataženého brankáře Marka Mazance. Čepice přistály na ledě po jeho šikovném brejku a přesné střele v prodloužení. „Ani nevím, jak dlouho to je, co jsem dal naposledy hattrick. Když jsem byl mladší, pár jsem jich měl, ale už je to hodně let. Samozřejmě je příjemné dát tři góly,“ usmíval se.

Třinec zvládl Bruslařům dobře rozehraný zápas přesto hodně znepříjemnit. Už minutu a 21 sekund po druhé trefě Juntilly odpověděl do kabiny Michal Teplý. „Na konci třetiny musíte být opravdu opatrní. Stává se nám často, že dostaneme gól v posledních minutách. Musíme být v těchto situací lepší,“ uvědomoval si finský útočník.

Třinecký forvard Teplý se později asistencí podílel i na vyrovnávací brance Davida Ciencialy. Utkání přitom začínal v pozici 13. útočníka. Do druhé řady se posunul kvůli zranění Marka Daňa. Slovenský křídelník zůstal ležet na ledě po zásahu do hlavy od Jana Stránského ve čtvrté minutě. Zkusil ještě naskočit, ale nešlo to.

„Bolí ho hlava. Na zákrok jsem se díval a myslím, že to nebylo moc zaviněné. Údery na hlavu jsou samozřejmě těžké. Zápas nedohrál a chyběl nám,“ komentoval nepříjemnou situaci hostující kouč Zdeněk Moták.

Daňovo odstoupení mu přidělalo další vrásky na čele. Ocelářům chyběla v zápase kvůli zdravotním trablům sedmička hráčů, jako poslední přibyl na marodku gólman Ondřej Kacetl. „Musíte se s tím srovnat. Kluci, kteří přišli z Frýdku, si zaslouží absolutorium za to, jak hrají. Podali velice dobrý výkon. Mazi (brankář Marek Mazanec) chytal taky kvalitně. Nějaká zranění jsou, ale nikdy na to nebudeme žehrat nebo brečet,“ říkal smířlivě třinecký trenér.

Úřadující šampion zůstává v sezoně i kvůli zraněním za očekáváním. Z posledních pěti zápasů ovšem nevyšel naprázdno hned čtyřikrát. „Musíme si vážit každého bodu,“ prohlásil Moták.

„Trošku jsme to zvedli, ale stále jsme daleko od toho, jakou kvalitu máme a jak umíme hrát. Věřím, že po Novém roce budeme bodovat v domácích zápasech a výkony budou lepší,“ přisadil si s výhledem do budoucna třinecký útočník Viliam Čacho.