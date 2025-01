Pietroniro: Jágr žertoval, že přidá další rok. Extraligu jsem si zamiloval

Celá extraliga žasne nad střeleckou chutí sparťanského obránce Aarona Irvinga (13 gólů). Malinko v jeho stínu zůstává kladenský Phil Pietroniro. V posledním kole na ledě Hradce Králové završil první desítku nastřílených branek a je čtvrtým nejproduktivnějším bekem soutěže. „Rozhodně je to pro mě velký milník. Vždycky je příjemné ofenzivně pomoct, zvlášť když dáváte góly, ale pořád musím hrát hlavně dobře do obrany,“ rozpovídal se jeden z nejlepších cizinců v soutěži pro deník Sport a web iSport.cz.

Střelcům mezi beky kraluje Aaron Inrving se třinácti góly, vy jich máte deset. To není takový rozdíl, co myslíte?

„Tři góly jsou hodně. Ale nikdy nevíte, je fajn, že jsem u něj docela blízko. Je pro mě super, že mi to tam padá. Musím dál předvádět svoji hru a uvidíme, co se stane.“

Irving dává většinu gólů z první. Vám sedí spíš střela zápěstím, že?

„Řekl bych, že jsem obecně střelec. Když mám možnost vystřelit, rád ji využiju. Naštěstí mi funguje střela zápěstím, možná brzo přijdou i góly z první a z nápřahu. Kdoví. Vždycky záleží na konkrétním okamžiku.“

V bodování obránců jsou v top desítce soutěže jen tři Češi. Čím myslíte, že to je?

„Zrovna my máme v týmu jednoho dobrého ofenzivního obránce. Tícha (Jiří Ticháček) je opravdu dobrý. Osobně si myslím, že čeští obránci jsou velmi kvalitní. Nedokážu říct, proč bodování dominují cizinci.“

Zažíváte vůbec první sezonu v extralize. Co říkáte na její úroveň?

„Je vynikající. Opravdu velmi zábavná liga. Jsou v ní urostlí hráči, je hodně rychlá, plná hitů a dovedností. Miluju to.“