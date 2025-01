Hattrick a komplexnost: Kunc si říká o MS. A teď vlakem hurá na Spartu!

Pokud ještě v O2 Areně existují nějaké volňásky pro hostující klub, měl by management Hanáků rychle jednat a zavést jej rodince Kuncových do Brna. Ideálně do sky boxu s pohoštěním, protože to byl právě jejich Michal, kdo premiérovým hattrickem v extraligové kariéře seknul rozjetou Vervu.

„To všechno je super. Ale byl bych radši, kdybychom koukali aspoň na šesté až osmé místo a byl trošku větší klid v kabině. Individuální věci jsou krásné, ale týmový úspěch je nejdůležitější,“ popisoval skromně hrdina.

Kunc je vůbec speciální případ. Ve 24 letech je naprosto všestranným frajerem, s bilancí +16 vede statistiku plus/minus, blokuje rány a ještě je produktivní. V listopadu jej kouč Radim Rulík poprvé nominoval do reprezentace, dokonce se proti Švýcarům hned prosadil. Pokud si ho stratég národního týmu vybere jako tajný trumf i pro mistrovství světa v Dánsku a Švédsku, nedivte se.

„Možná to někde hodně vzadu v hlavě mám, ale je začátek ledna. Potřebujeme udělat play off,“ zůstal Kunc i napodruhé nohama na zemi.

Tak se odvážil chválit aspoň asistent domácího trenéra Róbert Petrovický. „Má skvělou sezonu, hraje komplexní hokej od obrany po útok. Na takového hráče se můžete spolehnout. Věřím, že se do reprezentace ještě podívá.“

„Plecharéna“ po hattricku bouřila a začala vyhlížet nedělní dopolední sraz na peronu hlavního nádraží. Přihlášených je 1100 červenobílých příznivců v patnácti vagonech, celkově se čeká podpora až 1500 lidí. Stejným vlakem budou cestovat i hráči a realizační tým: v jedenáct dopoledne odjezd směr Libeň, po sedmé večerní zpátky na Moravu. Jde o třetí takovou akci, v předchozích dvou duelech se Spartou zážitek se speciálním expresem vždy Olomouc dovedl ke třem bodům.

„Všichni se moc těšíme, klidně bych to dělal i víckrát za sezonu. Však jsem taky našemu řidiči autobusu říkal, že budeme muset jezdit už spíš jen vlakem,“ smál se Kunc.