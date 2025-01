Otrávený Sedlák: Je na čase přestat si povídat v šatně, ale dělat to na ledě

Měli bychom přestat s povídáním a konečně to taky ukázat na ledě. Do téhle věty by se dal shrnout pocit Lukáše Sedláka po nedůstojném dění na ledě v podání pardubického týmu. Ačkoli Dynamo vedlo na Spartě v hitu 32. extraligového kola po první třetině 2:0, následně zkolabovalo pod tlakem náruživých domácích hráčů, na konci duelu rozborka Sparty vyplivla hosty do tiché kabiny s těžkou nehodou 2:6. „Je to pořád dokola,“ nechápe opakované chyby a ztracené zápasy kapitán Dynama.

Máte vysvětlení pro to, co se stalo od druhé třetiny dál?

„Opakoval se scénář z předchozích zápasů. Začali jsme dělat úplné hlouposti, místo toho, abychom pokračovali ve své hře, hráli jsme úplně jinak, dávali jsme si žabičky a nevím, co všechno. To nás stálo náskok, potrestali nás. Pak si vybojovali přesilovky a v nich to ukončili.“

Nepodcenili jste celou situaci vzhledem k tomu, jak dobře jste se jevili při prvních dvaceti minutách? Neřekli jste si příliš brzy, že tohle bude váš den a podle toho to dopadlo?

„Furt se nám to opakuje. Máme třeba výbornou první třetinu, v Davosu jsme vedli ve všech zápasech, v prvním vedeme 2:0, skončí to nájezdy, další utkání to samé, třetí taky. Přijedeme zpátky a zase. Začne to jednou chybou a pak se nám to celé rozsype. Nemám odpověď proč, ale bohužel je to tak.“

Je na místě nebo je nutností v kabině apelovat, aby se podobné herní prohřešky a nedisciplinovanost neopakovaly?

„Samozřejmě. Vysoká hůl (Paulovičova na 2+2) byla shodou okolností, ale i tak se toho musíme vyvarovat, protože se to opakuje. Je na čase už to dělat správně na ledě a ne jenom si o tom povídat v šatně. Naše dosavadní vystupování v sezoně hodnotím špatně. Jsme sice první, ale hra tomu zatím moc neodpovídá, hlavně v částech zápasů. Dneska zase dobrá jedna třetina, pak se nám to rozsypalo. Musíme na tom pracovat každý z nás a vylepšit to.“

Od Sparty jste inkasovali 14 gólů na jejím hřišti, celkově 18 ve třech utkáních při třech vašich gólech… Co na to říct?

„Nevím, co na to říct. Dali hodně gólů, dobré to není. Dneska vstřelili čtyři góly v přesilovce, což rozhoduje. Minule to bylo myslím podobné s přesilovkami.“

Nejste příliš měkcí v ožehavých místech před vlastní brankou? Přišlo mi, že zápas Spartu u vašeho brankoviště tolik nebolel.

„Chtěli to víc než my. To je jednoduché, oni se o to prali v našem brankovišti a my jim v tom nezabránili. Byli důraznější, opakuje se to pořád dokola.“

Mohli jste se cítit zatavení po návratu z Davosu?

„Nemyslím si. Sice jsme hráli náročný zápas na malém hřišti, jiný hokej než na velkém hřišti v Davosu, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv.“

Očima kouče: Skóre 3:18 se Spartou je alarmující „Můj komentář bude jednoduchý, Sparta nás přehrála ve všech aspektech hry. Přestože jsme po první třetině vedli 2:0, už v první třetině měli domácí dost šancí na to, aby stav byl vyrovnaný. Od druhé třetině jsme přestali existovat, tam byl základ našeho neúspěchu, plus úvod třetí části, kdy Spartě dáme čtyři minuty přesilovku pět na tři. Při kvalitách jejích přesilovek bylo jasné, že o zápasu je rozhodnuto. Byli jsme u všeho pozdě, ztráceli jsme jasné puky. Z naší strany tam byla neochota víc se o to poprat, víc si pomoci. Musíme se nad tím zamyslet a rozebrat si to mezi sebou. Bitka (Houdek vs. Irving) byl z naší strany nesmysl, protože za stavu 2:0 se nepotřebujete prát, tam jsme na to zbytečně naskočili. Sezonní skóre se Spartou 3:18 je alarmující. K něčemu teď určitě dojde, protože řada faulů byla zbytečná. Navíc to není v prvním utkání.“

