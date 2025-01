Rytíři slavili a Smoleňák se ptal: Jak hraje Liberec? V závěru jsem to do*ebal

Pokud by podobné výkony předváděli Kladenští častěji, extraligová tabulka by v těchto dnech vypadala úplně jinak. Jaromír Jágr a spol. porazili Třinec v této sezoně i potřetí, s úřadujícím mistrem to mají na body 9:0. Zápas 33. kola se přitom lépe vyvíjel pro favorita, jenže dějiny dramatické podívané definitivně převrátilo Kurovského pětiminutové vyloučení. „Je to neomluvitelné, neakceptovatelné. Dostali jsme z toho dva góly,“ zlobil se kouč Zdeněk Moták po prohře 1:2.

Středočeši najeli na vítěznou vlnu, která je pro ně vzácná. Vyhráli už třikrát v řadě. Proto po zápase u šatny juchali, zpívali a skákali. Měli k tomu pádný důvod, tříbodový zisk z Třince totiž úplně nečekali.

Radost neskrýval ani kladenský „kápo“ Radek Smoleňák. Jakmile dorazil za novináři do mixzóny, okamžitě se jich zeptal. „Jak hraje Liberec?“ Když se dozvěděl, že Bílí Tygři s Karlovými Vary prohrávají, jenom se uculil.

Kladenský tým šlapal. Cenné tři body zapsal díky obětavosti i hokejové kvalitě. Velkou měrou se o ni zasloužil také Jaromír Jágr. Legendární útočník byl vidět, vyhrával souboje a od kotouče byl znovu téměř neodstavitelný. Navíc ani ke gólu mu mnoho nechybělo.

„Hrál skvěle, ale teď je těžké někoho vypíchnout, protože všichni hráli hodně nadstandardně. Každý odvedl opravdu maximum pro to, abychom tady vyhráli. Nesnažili jsme se hrát nějaký úplně senzační hokej, ale bylo tam ohromné penzum poctivé práce. Až na ten závěr, kdy jsem to tam do*ebal. To jsem si oddechl,“ usmál se Smoleňák, kterému zůstalo v hlavě zaváhání z posledních sekund.

Svěží Rytíři hýřili pohybem už od začátku. Do vedení se ale dostali Oceláři díky Martinu Růžičkovi, jenž vstřelil první gól až při svém čtrnáctém utkání v ročníku.

Rozhodující momenty připadly na 34. a 35. minutu. Nelichotivé hlavní role se v tom čase ujal domácí Daniel Kurovský, který kolenem sestřelil Ondřeje Bláhu. Pětiminutovou přesilovku hosté ztrestali. Z levého kruhu přesně zamířil Phil Pietroniro, krátce poté se u brankoviště radoval Smoleňák.

„To je vždycky tak rychlé, že člověk ani kolikrát neví, jak se k tomu přimotá. Stál jsem na svém místě,“ popsal Smoleňák. Ve zbytku klání Třinec mlčel, zatímco Kladno se mohlo vydat na zasněženou cestu domů s vyšším vítězstvím. Ve třetí třetině křepčilo ještě jednou, avšak Petr Straka dostal puk za čáru paží. Resumé? Branka neplatila.

„Rozhodčí nám vysvětlili, že pokud hráč nastaví tělo a puk jde do branky, tak to nemůžou uznat. Bereme to, jak to je. Kdyby pak Třinec vyrovnal, asi bychom byli hodně naštvaní,“ připustil kladenský asistent Petr Svoboda.

Jeho tým vyhrál ve Slezsku zaslouženě, což potvrzuje i jednoznačná střelecká převaha. „Podali jsme velice špatný výkon. Základem každého dobrého výkonu je bruslení, a to jsme neměli. Chyběla nám také spolupráce. Jsem zklamaný. Nicméně ve druhé třetině jsme se dostali do vedení, mohli jsme na to navázat. Už byl vidět větší pohyb, ale Kury (Daniel Kurovský) potom udělá faul na pět minut,“ kroutil hlavou Zdeněk Moták.

„Je to neomluvitelné, neakceptovatelné. Dostali jsme z toho dva góly a ve třetí třetině jsme se snažili zápas zvrátit. Pracovali jsme, jenže nepodařilo se nám vstřelit branku, s čímž máme taky celkem problémy,“ přidal trenér, jehož tým doma padl poprvé od 8. prosince. Neprůstřelnost ve své aréně natáhl na 197 minut a 28 sekund.