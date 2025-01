Nový rok = nové Kladno? Musí jet na krev. Stále má zbroj nasáklou bahnem

Denis Kusý slaví gól do branky Liberce • Pavel Mazáč / Sport

KOMENTÁŘ JAROSLAVA KALINY | Po zápase s Libercem by se na první dojem mohlo zdát, že s novým rokem znovu naskočilo do hokejové sezony i nové Kladno. Zatímco naposledy v Hradci Králové se Rytíři odšpuntovali k otočce až ve třetí třetině, solidní krocení Bílých Tygrů (3:2) si rozprostřeli do celého zápasu. Dvě výhry v řadě dávají nejen fanouškům vzpomenout na úspěšný start ročníku. Mezi Středočechy se ale rozhodně nikdo nesmí uchlácholit.