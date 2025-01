Kousal se nevešel do sestavy Dynama. Není v pohodě, přiznal kouč po prohře

Z pardubického „dream teamu“ vypadl zkušený Robert Kousal (34). Pro bitvu v Brně se z výkonnostních důvodů nevešel mezi dvanáct útočníků, na Moravu vůbec nejel. „Není v pohodě, nedaří se mu. Příště jde zase do hry,“ sdělil na dotaz webu iSport.cz trenér Václav Baďouček. Dynamo bez Kousala přišlo na konci zápasu o výhru, nakonec padlo 2:3 v prodloužení.

Restart centra Roberta Kousala, bývalého reprezentanta s úspěšnou minulostí v KHL, švédské i švýcarské lize, je dalším akutním tématem k řešení v „hockeytownu“. Není standardní, aby hráč jeho kalibru (v sezoně 29 zápasů, 18 bodů) neměl plac na zápasové soupisce, když ho netrápí žádný zdravotní problém. Přesto se to v neděli stalo. „Na Spartě se mu nedařilo a teď na něj nezbylo místo. Dostal čas, aby si to srovnal a dostal se do pohody,“ uvedl kouč Václav Baďouček.

V roli třináctého forvarda byl na Kometě nachystaný Matej Paulovič. Také ten se v sezoně souží. V laufu je naopak Daniel Rákos (37), málem už odepsaný mazák. Po dvou trefách na Spengler Cupu se střelecky prosadil také na ledě jeho předchozího zaměstnavatele. Jeho příspěvek nicméně stačil jen na bodík pro hosty, neboť Peter Mueller 86 sekund před koncem základní hrací doby ránou z křídla vyrovnal a na začátku prodloužení nahrál po přečíslení na vítěznou střelu Kristiánovi Pospíšilovi.

Fanouškům se nepředstavil brněnský odchovanec Libor Hájek (26), jenž obdržel trest na dva zápasy za faul na sparťanského útočníka Davida Vitoucha v pátečním kole. Chybět bude ještě v úterý proti Litvínovu. Reprezentační obránce trefil protihráče ve třetí třetině do hlavy a rozhodčí ho po kontrole u videa vyloučili na pět minut plus do konce. „Bočně vedený zákrok ve vyšší nájezdové rychlosti a intenzitě na hráče, který nebyl v držení puku,“ uvedla disciplinární komise.

Domácí také sčítají ztráty. Na marodce jsou beci Bartejs se Ščotkou a útočníci Flek se Stránským. Proto dostal šanci Radim Ferda (26) z prvoligové Třebíče. Nastoupil k extraligové premiéře.

Ani jeho energie nezastavila pardubický uragán pohybu ve druhé třetině. V ní Pokorného soubor i díky třem vyloučením ztratil těsné vedení, zajištěné perfektní Cingelovou přesilovkovou ránou z voleje. Dynamo do toho po pauze šláplo a soupeře klasicky trestali jeho bývalí hráči. Nejprve Rákos, který si vyjel zpoza brány, narazil si puk s Radilem a švihem z kruhu odčaroval Postavovo kouzlo. Pasivní Kometa brzy pykala znova. Šťastný odraz od zadního mantinelu pomohl Tomáši Vondráčkovi, jenž u druhé tyčky pohotově poslal kotouč o gólmanovy chrániče do sítě.

Vyrovnání odmítl kapitán Tomáš Marcinko, který neproměnil únik v oslabení. Ovšem domácí zvládli bravurně finiš. Esa Mueller a Pospíšil nechala vítěznou radost ve Winning Group Areně. Kometa tak napravila páteční nezdar v Plzni. „Diametrálně odlišný výkon,“ zdůraznil kouč Kamil Pokorný. „Všichni hráli srdcem. Dřeli, nevypustili metr ledu. Jsem strašně rád, že jsme to otočili.“

Co Pardubice? I s turnajem v Davosu čtyři porážky v řadě a řada námětů k zamyšlení. Včetně oživení Kousala. „Odmakané utkání mělo skončit našim vítězstvím,“ domníval se Baďouček. „Našim problémem jsou přesilovky. Jinak není co vytknout,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:11. Cingel, 58:34. Mueller, 60:29. Pospíšil Hosté: 26:02. Rákos, 32:14. Vondráček Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Dujsík, Gulaši (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Kollár – Rachůnek, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Konečný, Ferda – Chludil. Hosté: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), Vála, D. Musil, Kolář, Hrádek, Tvrdík – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Radil, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Pochobradský, Rákos, Herčík – Paulovič. Rozhodčí Hradil, Mejzlík – Ondráček, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6 670 diváků