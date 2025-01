Růža rozkvetl, Bruslaři dobyli Litvínov: Ohromná obětavost, zářil hrdina

Chemici zůstávají v novém roce bez bodu. Ten minulý zakončili čtyřmi výhrami v řadě a do nového letopočtu vstoupili na čele tabulky. Jenže po jeho příchodu jako by otočili přesýpací hodiny. Ze tří utkání nevytěžili ani bod a o vedení přišli. Boleslav porazila Litvínov dvakrát doma, potřetí se jí to podařilo na jeho ledě.

„Maličko jsme polevili v soubojích a chození před bránu. Důležité souboje padesát na padesát, které potřebujeme vyhrávat, teď nemáme. Je na čem pracovat. Musíme to zlepšit, pracovat na tom a začít hrabat. Měli jsme dobré pasáže, ale i špatné. Nehráli jsme celých šedesát minut a asi to bylo tak, že jsme si výhru nezasloužili. Je potřeba se vrátit k tvrdé práci a k tomu, že týmy sem nechtěly jezdit a bolelo je to tady,“ hledal vysvětlení jediný litvínovský střelec Nicolas Hlava.

Upřímná radost hráčů Boleslavi po zápase však nepramenila jen z toho, že vydřeli tři body. Jan Růžička chytal v sezoně osmý zápas. Tenhle byl jeho první vítězný. Přitom skvěle si vedl třeba už v úterý na Spartě, kde Bruslaři padli 1:2 v prodloužení. V Litvínově stejným poměrem vyhráli. Růžička pustil jedinou z 34 střel.

„Jindy asi chybělo i štěstí, vždycky se ode mě trošku odklonilo. Nemám rád prohry a chci týmu pomoct, když jsem na ledě, a nejen, že jsem dobrý parťák a kluky pohecuju, pomůžu, s čím je potřeba. Trvalo to déle, než jsem předpokládal a jsem šťastný, že se to zlomilo,“ uvedl.

První gól za Mladou Boleslav dal Steve Moses. Hbitý americký všudybyl přišel před sezonou z Komety, jenže v polovině srpna si utrhl achillovku. Původně to vypadalo, že přijde o celou sezonu. Vrátil se v novém roce. Do hry Bruslařů vnesl spoustu energie a života. Ve svém čtvrtém startu skóroval z dorážky před bránou, druhá trefa z hole Jana Buchteleho přišla v přesilovce z podobné situace v době, kdy se ropáci začínali utahovat kohouty.

Soupeři do Litvínova už jezdí spíš bránit. Boleslav je však hlavně týmem bojovníků. Prostor před Růžičkou chránili těžko prostupnou clonou, ucpávali ho ve třech i ve čtyřech. Co prošlo, chytal gólman s absolutním klidem, sám taky zabere dost místa, jak je velký.

„Říkali jsme si, že musíme chodit do brány. Šance tam byly, ale pořád je to málo. Potřebujeme dávat i špinavé góly, dotlačit to tam. On puky pochytal, pro nás jen poučení, že musíme víc. Mají hru postavenou na jednoduchosti, nechtěli nás jen tak pustit do pásma, čistili to před bránou, blokovali střely. Musíme být silnější v soubojích, ustát to před bránou a vypracovat si šance,“ řekl Hlava.

Boleslav většinu zápasů vyhrála jen o gól. V Litvínově se jí to podařilo znovu. „Je tam ohromná obětavost, bojovnost. Na tom máme všechno postavené. Nejsme extra tým hvězdiček, které to vezmou za bránou a projedou celé hřiště. Máme dvacet pět lidí, kteří makají. Asi v tom je největší recept, proč se nám zápasy o gól daří buď udržet, nebo otočit. Víme, jak je liga vyrovnaná počítá se každý bod,“ dodal Růžička.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:12. Hlava Hosté: 07:33. Moses, 33:04. Buchtele Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile (A), Baránek, McIsaac, Gajdoš, Czuczman, Zeman, Haš – Koblasa, Sandberg, M. Pekař – Hlava, Sukeľ (C), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Jícha – Zygmunt, D. Čech, Havelka. Hosté: J. Růžička (Furch) – A. Čech, Jánošík (C), Havlín, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík – Skalický, Fořt (A), Junttila – Buchtele (A), Čajka, Lakatoš – Rekonen, Závora, Moses – Mazura, Suchý, J. Stránský – Dvořáček. Rozhodčí J. Zeliska, L. Květoň – J. Svoboda, T. Gerát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 4 207 diváků