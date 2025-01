Lídr už zase řádí. Cítil jsem, že to tým potřebuje, přiznává Růžička

Jak složité byly první zápasy po návratu?

„Měl jsem těžké zranění a dlouho jsem stál. Samozřejmě z pozice týmu jsme nebyli v dobré situaci a jednoduchý návrat to pro mě nebyl. Člověk však musí pracovat a věřit, že se vše otočí.“

Na gól jste čekal až do čtrnáctého utkání v sezoně. Měl jste v hlavě, kdy už to konečně přijde?

„Upřímně? První zápasy jsem to neřešil. Všichni jsme se potřebovali dostat do toho, co potřebujeme k tomu, abychom byli úspěšní. Poté jsem už samozřejmě cítil, že to tým potřebuje. Spíše se ale soustředím na mužstvo než na sebe.“

Rameno vás už nelimituje? Střelu máte stále stejnou?

„Ještě lepší.“ (směje se)

V duelech s Libercem a Plzní padlo dohromady dvaadvacet branek. To je pro Třinec netypický obrázek, že?

„Samozřejmě, tohle nechceme, ale v téhle fázi jsou pro nás důležité výhry, i když při nich dostaneme třeba čtyři góly.“

Odkryl obrat z 2:4 na 5:4 skutečnou sílu týmu?

„Může nás to posunout dál. Nezůstali jsme stát, porvali jsme se o to a byli jsme odměněni. Minule jsme zápas nedokončili, teď jsme ho otočili a udrželi to. Snad se od toho odrazíme i příště.“

Byly klíčovým momentem dvě využité přesilovky?

„Bez debat. Na Plzeň jsme se připravovali a věděli jsme, jak zhruba hraje, a čekali jsme, co se nám otevře. Mně se tam otevřel Miloš Roman, který to skvěle zakončil.“

Obávali jste se v závěru o výsledek, když jste to v úterý s Libercem nedotáhli?

„Určitě. Nechtěli jsme opakovat minulý zápas a jsem rád, že nakonec jsme to dotáhli. Hreho (Patrik Hrehorčák) tam skvěle zblokoval dvě střely. Přesně tohle potřebujeme.“

Přesto to ale stále drhne a ze spodní části tabulky se nemůžete odpoutat. V čem je problém?

„Jsou tam pořád takové věci, které nás malinko srážejí, a které jsme v minulých letech nedělali. Teda občas dělali, ale většinou ne. Jsou to prvky, které na chvilku srazí morálku a druhý tým naopak nakopnou. Toho se chceme vyvarovat. Sami si to děláme těžké, ale my víme, jak být úspěšní. Budeme se snažit na tom pracovat.“

Hraje velkou roli, že vám pořád chybí čtyři důležití obránci?

„Jasně, ale máme tady jiné. Nemůžeme se furt vymlouvat, že nám někdo chybí, tak to prostě je. Kluci schází, ale máme tady náhrady, které hrály dobře. Jsou příslibem do budoucna.“