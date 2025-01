Západočeské derby odloženo kvůli viróze Varů: Zdraví je absolutní prioritou

„Zdraví našich hráčů je pro nás absolutní prioritou. Během soboty hráči absolvovali lékařská vyšetření a děláme vše pro to, aby se tým mohl co nejdříve vrátit do soutěžního režimu," uvedl sportovní ředitel Energie Jiří Kalous na klubovém webu.

Karlovy Vary v pátek zvítězily na ledě Kladna 4:0 a z hráčů základního kádru chyběli v sestavě týmu trenéra Pavla Patery obránce Tarmo Reunanen a útočník Filip Koffer.