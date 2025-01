Sukeľ: Byl to hokejový svátek, ale my ho nezvládli. Kulisa na Spartě? Krása

Až do třetí třetiny jste hráli těsný zápas, dvakrát jste se na Spartu dotáhli. Co chybělo, abyste uspěli?

„Těsné to bylo, ale od začátku jsme naháněli výsledek. Škoda nevyužité přesilovky na konci druhé třetiny a na začátku třetí. Nepomohli jsme si, nevyrovnali. Oni pak dali dva góly, což se těžko dohánělo.“

Po minulé prohře s Mladou Boleslaví jste mluvili o tom, že se musíte vrátit k tvrdé práci, důrazu. Tohle se vám celkem dařilo, že?

„Bojovali jsme, snažili se hrát agresivně, jenže poslední dobou se strašně nadřeme na góly. Spartě jsme dali sice tři, ale pět dostali. Na tom musíme zapracovat, ať dozadu, nebo útoku. Rvát se do brány, začít dávat trošku špinavé góly.“

Tohle byla čtvrtá porážka po sobě. Jak ji koušete?

„Poslední zápasy nebyly úplně ideální. Kromě Sparty jsme předchozí tři prohráli těsně, sami dali po jednom gólu. I tentokrát jsme se snažili zlepšit, tlačit se do brány, abychom skórovali víckrát. Škoda, dva góly jsme dostali v oslabení. Musíme hrát víc disciplinovaně a nesklánět hlavy. Kolem nás je situace velmi vyrovnaná, každý se chce pobít o čtyřku. Stejně tak my. Věřím, že v dalších utkáních budeme úspěšnější.“

Projevilo se, že jste nastoupili bez obou bratrů Kašových?

„Jsou naši klíčoví hráči, v zápase chybějí, ale musíme se s tím vyrovnat. Je tam dvacet jiných, kteří je musí zaskočit. Musíme zvládat utkání i bez nich.“

Projevuje se, že v poslední době látáte útoky, protože stále někdo chybí?

„V průběhu sezony vždycky někdo vypadne, zraní se, onemocní. Složení se musí měnit a my se s tím musíme vypořádat, brát, jak to je. Nezáleží, v jaké sestavě jdeme do zápasu. Nezajímá nás nic jiného než vítězství týmu.“

Na Spartě jste nastoupili před 17 tisíci diváků. Zapůsobila na vás taková kulisa?

„Je to krása. Každý hráč si takový zápas užije a nemusí být ze Sparty. My jsme ho bohužel nezvládli, ale byl to hokejový svátek. V takové hale, před zaplněným stadionem. To musí být motivace pro každého hráče, aby podal stoprocentní výkon. Bojovali jsme, ale na body to nestačilo.“

Jak se vám líbilo poselství Sparta vzdává hold proti kyberšikaně, ke kterému jste se videem připojili i vy?

„Výborná myšlenka. Je to dost aktuální a hodně lidí se s tím setkává. Je super, že se snaží na to upozornit a nějak proti tomu bojovat. Moc se mi to líbí.“