Sparta odolala Verva mlátičce a slaví. Kašovi chyběli, co se s nimi děje?

Místo hokejek si vzali palcáty a pustili se do bitvy. Litvínov v neděli přijel do Prahy bez bratří Kašových, zato s jasným záměrem dostat se Spartě pod kůži fyzickou hrou. Plán slavil střídavé úspěchy, než domácím výhru 5:3 přihrály nadále smrtící přesilovky v kombinaci s úchvatným střelcem z obrany Aaronem Irvingem. Kanaďan přidal další dva kusy a dorovnal ligový rekord mezi obránci. „Skvělý hráč, skvělá střela… Neskutečné, jak dává góly,“ chválil kolega Filip Chlapík.

Brady Austin už není sám. Někdejší zadák Kladna v sezoně 2019/20 nasázel v základní části 18 branek, letos ho ovšem dostihl Aaron Irving. Soutěžní rekord se otřásá v základech, před automatem na rány z první je ještě slušná řádka zápasů. Proti statisticky nejlepšímu brankáři extraligy Šimonu Zajíčkovi ukázal mimořádnou pohodu v zakončení.

„Asi to vypadá, že se teď všechno daří,“ pousmál se defenzivní kanonýr a základní pilíř úspěšných početních převah v podání Sparty. „Máme ale pořád spousty akcí, kdy něco plánujeme, ale provedení se nevydaří. Rekordy pro mě tolik neznamenají, protože když se na ně zaměříte, necháváte se rozhodit,“ podotkl úspěšný zakončovatel, který srazil svůj bývalý tým.

Před utkáním se tradičně hecoval s kamarádem Zajíčkem, na ledě však popichování obou stran nabralo významnější grády. Verva si uvědomovala oslabení v ofenzivě, Ondřej Kaše onemocněl, bratr David chybí dlouhodoběji. Trenéři tak naordinovali plán z dílny Radka Gudase: řezat, řezat, řezat. Hity střídaly vyostřené pěstní výměny.

„Takový byl záměr, jednoznačně. Když jsme viděli sestavu sparťanských obránců, nechtěli jsme zůstávat ve vlastním pásmu a umožnit soupeři rozvíjet jeho kvality. Vždy tým připravujeme na utkání s těmi, co přijdou do kabiny a jsou nachystaní,“ poukázal trenér Chezy Karel Mlejnek na omezené možnosti, kdy do elitní formace vytáhl třeba extraligou téměř nepolíbeného Jana Šprynara.

Mladík si při šestém startu mezi smetánkou sice brzy připsal asistenci u srovnání na 1:1, jinak ovšem šance sčítali spíše domácí. Zajíčka zasypali 44 pokusy, důležitý náskok získali po zásahu Jakuba Krejčíka z kraje třetí periody. Těsně před tím zvonila tyčka branky Josefa Kořenáře.

„Měli jsme za stavu 2:3 důležitou přesilovku, kterou jsme nezvládli, a pak dostali na 2:4. Okamžik, kdy jsme měli šanci zápas vyrovnat, a místo toho jsme inkasovali na rozdíl dvou branek. Pak už to bylo hrozně těžké,“ pokrčil rameny Petr Koblasa, jeden z litvínovských střelců.

Chemici padli počtvrté v řadě, v novém roce ještě nezvítězili. Vzrůstá napětí, mužstvo by pochopitelně rádo udrželo místenku mezi čtyřkou nejlepších. Po pátém gólu ventiloval vášně Marek Baránek, na ledě atakoval Pavla Kousala. Trenér Mlejnek navíc vnímá slabší podporu útočníků druhého sledu, v minulém týdnu měl s hráči mítink. Efekt se ovšem nedostavil.

Mezitím Sparta surfuje na úspěšné vlně, zapsala sedmý skalp v řadě a poradila si i s virózou v obraně. Přestože některá řešení za Kořenářovou klecí měla k ideálu daleko, Pražané našli cestu za vítězstvím, což velmi vyzdvihoval šéf střídačky Pavel Gross.

„Chtěl bych říct jednu věc. Je na pořadu dne zmínit, že jsme hráli šest zápasů doma po sobě, což je z hlediska rytmu po předchozí dlouhé venkovní sérii strašně těžké, až šílené. A nenajdete moc mužstev, která vyhrají třikrát za sebou doma. My jsme uspěli šestkrát. Klobouk dolů, síla v týmu je. Důležité si tohle říct,“ pověděl hlavní kouč.

Vládce z hlavního města si v čele tabulky drží už pětibodový náskok právě před Vervou, v úterý se chystá na první semifinále Ligy mistrů se švédským Färjestadem. „Za výhry jsme vděční. Jsem taky rád, že nám padají góly. Litvínov přišel hrát tvrdý hokej, my jsme se nebáli. Mám rád zápasy na krev,“ uzavřel Chlapík, jehož zdobily dva čerstvé šrámy v obličeji.

Šlágr s Vervou bolel. Mám rád, když se hraje na krev, řekl „sešitý“ Chlapík Video se připravuje ...