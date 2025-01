Červenka po prohře: Víme, že musíme být lepší. Ale musíme vědět jak

Křeč a nemohoucnost pokračuje, seriál pardubické marnosti se rozrostl o další díl. Tentokrát na ledě Dynama raboval poslední tým extraligy z Liberce. Neutuchající hlad po kořisti vytvořil potřebný rozdíl, tříbodový triumf 3:2 vrací Tygry do hry o předkolo play off a domácím hloubí vrásky, byť hlavně zpočátku měli šanci rozhodnout celý duel a neřešit další nulu. „Je potřeba něco udělat, abychom tendenci měli vzestupnou, protože jinak nemůžeme pomýšlet na to, co chceme,“ odpovídal tahoun týmu Roman Červenka na otázky iSport.cz.

K dlouhodobě kritizovanému chaosu v defenzivní složce pardubického výkonu se přidává bída v útoku. Ofenzivní hráči Dynama netrefili cíl dlouhých 144 minut, než se v závěru prosadil Lukáš Sedlák. Nestačilo to. Roman Červenka měl smůlu, trefil tyčku v čase, kdy Dynamo mohlo utéct do většího náskoku. Nestalo se a na konci duelu skoro 10 tisíc fanoušků kousalo šestou soutěžní porážku v řadě.

Další zbytečná porážka?

„Každá porážka je pro něco dobrá. Ale je jich už dost. Podle mě jsme s Libercem odehráli dobrý zápas. Místo toho, abychom po dvou třetinách vedli víc než o gól, je to pořád 1:0, přijde jedna chyba a je vyrovnáno. Na neproměňování šancí ztroskotáváme. Jsem však rád, že ten hokej aspoň nějak vypadal. Dostávali jsme se do šancí, udrželi se na puku. Nemůžeme si myslet, že góly budeme dávat hned, asi si to ještě nezasloužíme. Ale říkám, co se týká předvedené hry, byla dobrá. Škoda těch chyb a potom nám to už nespadlo.“

S tím souvisí i slabší sebedůvěra z vršících se porážek, nebo ne?

„Ne všechno i směrem dopředu vyřešíte tak dobře jako tehdy, kdy vám to lepí. Takhle to holt je.“

Chcete být nyní v kabině jako jeden z lídrů spíš nad věcí, anebo hlučnější? Protože nespokojenost na mnoha stranách stoupá.

„Víme, že musíme být lepší. Ale musíme vědět jak a na čem dělat. To se nedá jednoduše popsat, těch věcí je spousta. Rozhodně to není tím, že bychom nemakali nebo nechtěli vyhrát. Musí se upravit a zlepšit jiné věci a aspekty hry. Nemyslím si, že nějaká panika pomůže. Nevím, jak to vypadalo ze shora, ale po první třetině jsme měli vést 3:0 a nemyslím to blbě vůči Liberci. Vůbec jsme jim neměli dát šanci byť jen přemýšlet nad tím, že zápas můžou vyhrát.“

Existuje soulad mezi tím, co chtějí trenéři a jak si to představujete vy zkušení hráči? Zvlášť v defenzivě nezřídka panuje zmatek a připadá mi, že hráči nevědí, koho si kdy přebrat.

„Měli bychom to vědět. Věci jsou jasné dané, na druhou stranu, pokud je neděláme dobře, musíme na nich dál pracovat. Jestli tam je něco k úpravě, to si musíme vyřešit u nás. Je to spíš o tom správné věci dělat.“

Nevyužili jste už bezmála třicet přesilovek v řadě. Občas vyjde nastejno, pokud je hodně trénujete, anebo vůbec. Máte nápad, jak z toho utéci?

„S Libercem byla jen jedna, i když chápu, že by bylo dobré dát gól i z té jedné. Těžko říci, všechno je to o tréninku, v němž musíte věci neustále opakovat, abyste do sebe dostal správné návyky. Pokud nebudete přesilovky trénovat, může vám to pomoci jen krátkodobě. Anebo musí být hráči natolik dokonalí, že jsou na sebe naladění. A to my zas až tak nejsme. Naše zlepšení je navázané na trénink.“

Říká se, že jaký je trénink, takový je zápas. Takže mají tréninky potřebnou kvalitu?

„Jak říkám, se zápasem jsem spokojený, nejsem spokojený s výsledkem.“

Dá se z něj odrazit?

„Odrazit… Tohle je asi obraz celé sezony, není to ono. Lítá to nahoru dolů. Měli jsme pár dobrých zápasů, tenhle rozhodně patřil k těm lepším. A vidíte, jak dopadl. Je potřeba něco udělat, abychom tendenci měli vzestupnou, protože jinak nemůžeme pomýšlet na to, co chceme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:53. D. Musil, 56:08. L. Sedlák Hosté: 46:19. Filippi, 48:12. Flynn, 53:33. Vlach Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), L. Hájek, D. Musil, J. Zbořil, Houdek, Vála – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, Paulovič – R. Kousal, Poulíček, Radil – Herčík, Rákos, Lichtag – Krčál. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Ryšavý, Jansa, Kelly Klíma – Petrovský. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Dědek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9928 diváků