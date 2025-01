Pochybností v Dynamu přibývá. Které křičí do dálky? Bek: Nepoloží nás to

Čas. K němu se upínají v extraligových Pardubicích. Věří a doufají, že svůj hokej dokážou vyladit na zásadní část sezony, která Dynamu vypukne za dva měsíce. Což není za dlouho, ono to uteče. Pro tým není ideální, že se herně nikam neposouvá, v lepším případě stagnuje, pokud není na místě zmínit, že couvá. Fanoušci, experti a vlastně i lidé z organizace se už nějakou dobu ptají: Tak kdy už to konečně přijde? Zlepšení není stále na skladě, po čtvrteční porážce v derby s Hradcem Králové 2:3 přibyla otrávenost i další otazníky.

V mírné nadsázce řečeno, pardubické hráče ani nemá smysl po utkání zpovídat. Nikdo z nich vám samozřejmě nepoví, že je to v pytli a že není po ruce recept, kudy z bláta ven. Jistá bezradnost je však na hráčích vidět. Sami by chtěli, o nedostatku snahy nemá smysl spekulovat, ale absolutně to nelepí, pohřešuje se lehkost.

Jistě, můžete se podívat na tabulku a ťukat si na čelo, proč je kolem toho všeho takový rámus? Vždyť Třinec taky chodí pro tituly zezdola a před pár lety Kometa to samé. Jenže je otázkou, zda tady můžete klást rovnítka.

A vůbec, alibismus by Dynamu nijak neprospěl. Majitel Petr Dědek se svými lidmi staví kádr nejen pro nejvyšší medailová ocenění doma a v Evropě, ale taky proto, aby hokej lidi bavil. Aby fanouškům přinášel pozitivní emoce a držel je v hokejové nadrženosti přinejmenším do chvíle, než ve městě vyroste nová aréna.

Body nepřibývají. Důvod? Neúčinná hra

Čekalo se, že mančaft správným způsobem nakopne Spengler Cup. Přišla vánoční deziluze a odjezd mlčky z Davosu domů. Kde se rozpaky jen navyšují. Derby přineslo pátou soutěžní prohru za sebou. Nejsou body a ani nemohou být se stávající neúčinnou hrou.

Množí se otázky, zda má tým dostatečně natrénováno, protože útočníci dost často nestíhají dobruslovat protihráče v kontrech.

Řeší se, zda je mužstvo schopné semknout se a podat nefalšovaný týmový výkon od prvního do posledního hráče.

Protože hráči si na ledě navzájem nepomáhají, jak by měli. Zrovna o tom dost syrově mluvil po derby kouč Václav Baďouček. Ve smyslu, že se k sobě hráči nechovají férově. Věřit jeden druhému je fajn, ovšem ne v pozici, kdy by parťák uvítal vaši pomoc, a vy si odjedete střídat. „Šílený,“ řekl k tomu Baďouček.

O čem svědčí mohutný počet inkasovaných gólů z předbrankového prostoru?

Proč mužstvo není schopné opustit nefunkční, mnohdy překombinovaný hokej a nedokáže přepnout na bojovnou a efektivní strohost? Takovou, kterou přináší 37letý Daniel Rákos, záloha z béčka Pardubic. Ale málokdo je schopný jej napodobit.

Proč Dynamo nezvládá více využívat fyzických dispozic vytáhlých beků? Zvlášť v předbrankovém prostoru a při soubojích v rozích u mantinelu.

Jak je možné, že jmény tak nabitý kádr sečte 28 nevyužitých přesilových her v řadě?

Panuje shoda mezi hráči a trenéry na herních schématech?

Dynamo musí zastavit vodopád porážek už jen z toho důvodu, že potřebuje na konci základní části skončit nejhůř druhé. Aby na nejtěžšího soka narazilo až v případném finále. Jenže kdyby play off mělo začít zítra, jaký kurz by sázkové kanceláře vypsaly? Nejnižší by asi nebyl, odrážel by současnou nepohodu. „Jsme silný a zkušený mančaft, takováhle věc nás nemůže položit,“ ujišťoval vytáhlý bek Ondřej Vála bezprostředně po prohrané bitvě v Hradci.

Vyjádření tohoto typu zní už delší čas. „Nedaří se nám zlomit hlavně závěry zápasů na naši stranu, v tom se musíme zlepšit do závěru základní části a směrem k play off. Musíme se z toho dostat. Máme dostatečně zkušený tým na to, abychom si s tím poradili,“ tvrdil Vála.

Další test přijde v neděli doma proti poslednímu Liberci.