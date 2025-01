Reunanen: s hokejem seknul kvůli florbalu. V něm jsem byl lepší, říká

Minulostí mezi třemi tyčemi překvapil i mnohé spoluhráče. „To vůbec nevím, neříkal mi to. Já bych teď taky klidně zkusil jít třeba na rok do útoku, jak by mi to šlo,“ smál se karlovarský gólman Dominik Frodl při zmínce o Reunanenově minulosti. Pro Energii je však zásadní, kde je produktivní obránce teď. Má zkušenosti z NHL, farmy i Finska. Hned po příchodu do extraligy ukázal, že má na to být jedním z jejích nejvýraznějších beků.

Polovina základní části je minulostí. Jste s ní spokojený?

„Jo, jsem opravdu šťastný. Užívám si to tady. Po hokejové stránce je to dobré, jako týmu se nám daří. Zlepšujeme se každým dnem. Nejlepší zápasy teprve přijdou, těším se na ně. Pořád věřím, že je hodně věcí, které můžeme zlepšit, ještě nejsme ani zdaleka na potenciálu, jaký tým má. Je to vzrušující.“

Na extraligu jste si očividně zvykl rychle. V bodování obránců vám patří druhá příčka.

„Řekl bych, že jsem si zvykl opravdu rychle. Velký dík zaslouží spoluhráči a trenéři. Pomohli mi, velmi dobře mi sedí i systém, který hrajeme. Jsem spokojený, ale zároveň věřím, že se pořád můžu hodně zlepšovat. Pracujeme každý den hodně tvrdě, doufejme, že to nejlepší nás teprve čeká.“

V asistencích není v celé lize lepšího hráče, stejně je na tom jen Kristián Pospíšil z Komety. Góly naopak máte jen čtyři. Jste typ, co nejdřív hledá přihrávku?

„Ne, to bych určitě neřekl. Jde o rychlé rozhodování, snažím se vždycky najít nejlepší řešení. Občas zvolím špatné, měl bych třeba vystřelit a nahrávám. Jindy je to správně. Ale hra na puku a tvorba hry je moje největší síla. V tom si nevedu špatně.“

Jste spokojený se statistikami?

„Vždycky se spíš soustředím na to, co nás čeká dál. Chci vyhrávat všechny zápasy a pomoct týmu, jak jen můžu. Někdy nebodujete, takže musíte dělat jiné věci. Hraju i oslabení, mám velkou roli v týmu. S tou ale přichází i velká zodpovědnost. Snažím se zasloužit si takovou roli. Jak říkám, pořád je hodně co zlepšovat. Pracujeme na tom tvrdě.“

V žebříčku nejlepších cizinců deníku Sport jste skončil na pátém místě. Těší vás to?

„Je to příjemné, ale upřímně je mi to celkem jedno. Soustředím se na příští zápasy. Zatím je sezona dobrá, ale dobří hráči se teprve ukážou. Vždycky jsem hrál nejlepší hokej v play off, takže doufám, že to tak bude zase.“

Máte v hlavě nějaké číslo, na jaké byste rád dosáhl v bodování?

„Ne. Soustředím se jen na výhry. Samozřejmě chci sbírat body, jak jen můžu, ale když nebudu bodovat a vyhrajeme všechny zápasy do konce sezony? Žádný problém.“

Zapadl jste bez problémů do kabiny? Je v něčem jiná než finská?

„Největší rozdíl je, že se tady dorozumívám jen anglicky. I když je tu ještě jeden Fin,