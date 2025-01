Stovky dotazů. Pavlík o dohodě s Varaďou i kompetencích manažerů

Venca si přebere nejen pozici hlavního trenéra, ale i sportovního manažera. Znamená to, že bude mít maximální zodpovědnost za A-tým co se týče skladby kádru, vyjednávání s hráči, výměny hráčů a další věci, které spadají do kompetence sportovního manažera A-týmu. Domluvili jsme se na tom, že zastřeší celkovou sportovní strategii v rámci budoucnosti a výchovy mladých hráčů. Spadá pod něj celá sportovní stránka.“

O domluvě s Václavem Varaďou

„Myšlenka dohody s Vencou nějakou dobu byla jen v mé hlavě a v mých představách, když jsem si říkal, kam bychom se mohli posunout dále. Jednání trvala nějaký čas mezi námi dvěma velmi interně. Specifikoval bych to tak, že to nebyly jenom dny a týdny. Bral jsem to jako pozitivně-složité dny i týdny diskusí, kdy jsme se oboustranně utvrzovali v tom, že spolupráce by mohla, měla a bude dávat smysl. O tom jsme přesvědčení.

Venca kladl desítky a stovky dotazů, které mě v dobrém slova smyslu nutily přemýšlet víc do hloubky. Čím dál víc mě to přesvědčovalo, aby tady taková persona začala trénovat. Domluvili jsme se na dlouhodobé spolupráci v režimu, který zahrnuje tuto sezonu plus tři další. Věřím, že se těší naši fanoušci, podporovatelé i partneři.“