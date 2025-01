Varaďa je nejlepší trenér v Česku, říká Zdráhal. Takhle musíme pokračovat

Co všechno se po příchodu nového kouče změnilo?

„Systémové věci, pozměnil tam nějaké drobnosti. Myslím si, že to fungovalo. Dostávali jsme se do šancí, do tlaku, do brány, měli jsme pohyb... Šli jsme do toho naplno, byl to od nás dobrý výkon. Bylo vidět, že jsme dostali impulz. Měli jsme energii a totálně jsme se vyždímali. Takhle to má vypadat každý zápas.“

Vy konkrétně se zatím pod vedením trenéra Varadi cítíte jak?

„Dobře, protože pan Varaďa je určitě nejlepší trenér v Česku. Všichni si vážíme, že pod ním můžeme hrát a odvedeme pro to maximum. Když budeme plnit, co říká, dopadne to dobře a začneme vyhrávat.“

V závěru jste se tlačili za vyrovnáním, ale nedopadlo to. Co tam podle vás chybělo?

„Už asi trošku síla to tam nějak dotlačit. Litvínovští dobře blokovali, hráli do obrany a gólman jim chytal parádně. Chyběl nám větší tlak do brány.“

Co vám kouč po zápase řekl?

„Byl pozitivní. Pochválil nás, že takhle to má vypadat. Nesmíme ale usnout na vavřínech, protože body jsme nezískali. Určitě musíme takhle pokračovat a v neděli proti Kladnu to přenést i na body.“

Padla před zápasem řeč ke střelám na branku? Poprvé v sezoně jste totiž soupeře výrazněji přestříleli.

„Je pravda, že celou sezonu s tím máme problém. Teď jsme to změnili a všechno dávali do brány. Chybělo nám i trochu štěstí, protože odrazit se tam mohla spousta puků. Bohužel, musíme si za tím jít víc a v tomhle pokračovat.“

Potěšilo, že vám fanoušci po utkání zatleskali?

„Klobouk dolů. Málokdy jsem zažil, že po prohraném zápase tleskají. Asi fakt viděli, že jsme do toho dali maximum. Vážíme si toho a děkujeme jim.“

Vítkovice ale spadly na poslední místo. Co teď s tím?

„Lhal bych, kdybych vám řekl, že tabulku nesleduju. Vím, kde jsme. Změníme to tvrdou prací a dřinou. Musíme být pokorní a věřím, že začneme vyhrávat, protože tým máme silný.“

Znovu budete mít větší kompetence, protože vás trenér Varaďa posunul na asistenta kapitána.

„Celou sezonu vnímám, že bych měl být jedním z klíčových hráčů, který to nějakým způsobem potáhne. Když jsem dostal áčko, je to plus. Jsem pyšný, že tady můžu být asistentem.“