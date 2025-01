Aktivita, zlepšený pohyb, ale… Varaďa má kupu práce. Co premiéra ukázala?

Téměř po dvaceti letech jsou Vítkovice s bodovým odstupem poslední. Tradičního účastníka nejvyšší soutěže bude tahat z bryndy fachman Václav Varaďa, který má před sebou jeden z nejtěžších úkolů trenérské kariéry. Premiéra osmačtyřicetiletého kouče přinesla příslib. Vítkovice sice s Litvínovem padly 2:3, herní projev ale výrazně zlepšily. Co se u modrobílých pod Varaďovou taktovkou za dva dny změnilo?

Důvěra v dlouhodobý projekt

Během pěti dnů se nálada v Ostravar aréně otočila o 180 stupňů. Zatímco porážku 2:5 s Kometou doprovázel kromě hlasitého pískotu předčasný odchod fanoušků z tribun, tentokrát se i přes sedmý nezdar v řadě tleskalo. „Klobouk dolů. Málokdy jsem zažil, že po prohraném zápase fanoušci tleskají. Asi fakt viděli, že jsme do toho dali maximum. Vážíme si toho a děkujeme jim,“ těšilo útočníka Patrika Zdráhala.

Projektu Václava Varadi, který se Vítkovicím upsal až do roku 2028, ostravská veřejnost věří. Aby také ne. Těžko byste hledali někoho povolanějšího, kdo by měl Vítkovické vytáhnout z propasti. Zvýšená očekávání byla cítit na každém rohu. Rideru přišlo podpořit 5 509 diváků, kteří nového kouče potěšili choreem a potleskem. „Připravili si pro mě vřelé přivítání. Hrozně moc si toho vážím, ale teď to není o mně, ale o Vítkovicích. Jsme v tom společně a táhneme za jeden provaz,“ hlásil Varaďa při návratu domů po patnácti letech.