Jsme nas*aní! Hradec přišel o body na Spartě, video nepomohlo: Kontakt byl

Měl to být klidný let za třemi body. Jenže hladké přistání narušil hradecký vichr. Sparta sice na domácí půdě ve 38. kole extraligy přetlačila Mountfield 5:4, ještě před koncem druhé třetiny však vedla bezpečně 4:1. Pak se spustil diktát hostů. Východočeši srovnali stav, dominovali hře, jako poslední se však stejně smál sparťanský střelec Roman Horák. „Dostat gól takhle pozdě? Určitě jsme nasraní,“ neskrýval emoce po trefě z 57. minuty dvougólový Kevin Klíma.

Kdo po dominantní první části v podání Sparty odešel od televizoru k večeři a vrátil se k přijímači před koncem druhé třetiny, musel nabýt pocitu, že přeladil stanici. Utkání mezi partou Pavla Grosse a nájezdníky z Hradce mělo spád nejprve na jednu, poté na druhou stranu.

Mountfield začal žalostně, domácí se hnali k brance Filipa Novotného, užívali si ofenzivní sklizeň. Jenže jak šel duel dál, dostávali se Hradečtí do akce fyzickou hrou, pomohla jim ubráněná oslabení, ukázali charakter. Když ve 13. minutě Aaron Irving ostře srazil medailistu z juniorského šampionátu Adama Novotného, neváhal se za mladšího kolegu postavit v bitce nižší Klíma.

„Hit jsem tolik neviděl, ale jak tam Novec ležel, to prostě musíš. Mladej a dobrej kluk, bude vysoko v draftu NHL a nenecháme, aby nám ho vyndávali,“ vysvětloval mstitel, proč se pustil do boje.

Rvačka byla prvním signálem, že hosté nepustí špatně se vyvíjející partii zadarmo. Za polovinou hracího času už byli pevně v sedle a uháněli za vyrovnáním. „Vypadalo to, že čekáme, než nám dají čtvrtého góla… To by se stávat nemělo,“ kroutil hlavou Roman Horák.

Než vzdorující protivník dorovnal krok, snažil se ještě zkázu odvrátit trenér Gross. Poněkud netradičně si vybral oddechový čas už ve 46. minutě, poradu navíc vedl osobně. „Už jsem si time-out chtěl vzít dřív, ale měli jsme dva icingy, nešlo to. Říkal jsem, abychom začali zase bruslit. Když se obáváte o výsledek, hrajete na patách. Bylo vidět, že jsme nervózní,“ popisoval kouč.

Ne všechny góly musí být krasavci a fešáci

Třebaže zvýšil hlas, svěřenci na protější lavičce stojícího Tomáše Martince plichtu doručili. Trvala nicméně jen do času 56:57, kdy z ojedinělé akce rudých dresů rozhodl Horák. Radost ještě odložilo zkoumání videa, sudí ovšem intervenci Michaela Špačka v brankovišti shledali jako povolenou.

„Situaci jsme konzultovali, koukali jsme na ni zpětně a máme pořád stejný názor – byl tam kontakt s gólmanem,“ zpochybňoval rozhodnutí už po utkání hostující asistent Tomáš Hamara, přičemž sparťané byli vcelku logicky opačného názoru. „Aspoň z toho, co jsem viděl, nebylo proč brát výzvu. Byli jsme v klidu,“ okomentoval klíčový moment křídelník Pavel Kousal.

Trenér Gross se více zaměřil na způsob, jakým hráči dokázali zasadit nečekaný úder. „Máme představu, že všechny góly musí být krasavci a fešáci. Jenže tak to nefunguje. Klobouk dolů před mančaftem. Puk do brány, tam akci dohrát. Měli jsme v poslední části dvě tři šance, jednu jsme využili,“ vypočítával šestapadesátiletý stratég.

S týmem se dočkal osmého skalpu z posledních devíti extraligových utkání. Sparta se tak nadále sluní na špici soutěže. Navíc se jí do sestavy vrátil obránce David Němeček, který chyběl od jarního semifinálového vyřazení s Třincem kvůli problému s rukou. Do hry vnesl další centimetry a s nimi spojený důraz.

Hradci naopak chyběl reprezentační brankář Slovenska Stanislav Škorvánek, jenž podle Hamarových slov odpočíval po náročném programu. „Chytal hodně zápasů, teď jdou ve velkém běhu za sebou a budou pokračovat obden až do pauzy. Dali jsme Škorvimu volno, oba naši gólmani jsou vynikající, takže chytal Novas. To je celý,“ odmítl asistující trenér, že by šlo o problém hlubšího charakteru.