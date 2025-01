Beránek: Viróza šla jak lavina, s Třincem jsme chtěli hrát. Zůstane ve Varech?

Místo paralenu zpátky na led. „Ale vůbec se o tom nebudeme bavit, žádné alibi,“ uťal téma viróza karlovarský trenér Pavel Patera, přestože jeho hráči trávili v minulém týdnu více času v posteli než na ledě. Nástup do práce po devíti dnech se jim nepovedl, v Olomouci vyšli naprázdno (0:2). „Výkon nebyl špatný, ale Machovský to zavřel,“ uznal nejlepší střelec extraligy Ondřej Beránek.

Padá mu to tam jako nikdy v kariéře. Ondřej Beránek si přenesl lauf z loňského mistrovství světa i do klubu. Přes dvacet kousků v sezoně se devětadvacetiletý útočník dostal poprvé v životě, ale ani on si tentokrát nepřišel na olomouckého brankáře Matěje Machovského.

„Tady je vždycky těžké dostat se do brány, bylo to o jednom gólu,“ litoval lídr Energie, která šla do akce po dvou odložených utkáních. „Už jsme byli připraveni v pátek na Třinec. Chtěli jsme do toho skočit, ale oni nechtěli hrát,“ překvapil informací Beránek.

Mělo se totiž za to, že se duel s Oceláři nekonal kvůli virové nákaze, která řádila v kabině na západě Čech. „Už několik dní trénujeme, vůbec se o tom nechci bavit,“ odsekl kouč Pavel Patera.

Nejdřív marodilo pět hráčů, pak deset a pak patnáct

Beránek byl sdílnější. „Šlo to jak lavina, taky mě to chytlo. Nejdřív to mělo pět kluků, pak deset a potom najednou třeba patnáct. A ti, co to neměli předtím, to mají teď,“ usmál se. „Ale zaplaťpánbůh jsme se z toho vylízali. Dobře jsme napadali, donutili jsme soupeře ke ztrátám. Myslím, že pauza na nás moc znát nebyla,“ popisoval reprezentační forvard.

A s 22 trefami zároveň nejlepší kanonýr soutěže. To už zní! A při jednání o nové smlouvě (od Karlových Varů má nabídku na prodloužení) obzvlášť. Před třicítkou má Beránek ideální šanci podepsat nejlukrativnější kontrakt v kariéře, zájemců v tuzemsku i zahraničí je dost. Produktivního pracanta hledá každý. Teď je tohle téma tabu, každopádně během šampionátu v Dánsku a Švédsku, kam ho s nejvyšší pravděpodobností trenér Radim Rulík znovu pozve, už bude mít zřejmě jasno.

„Z osobního hlediska je to fajn, člověka to povzbudí. Hraje se vám jinak, když jste na vlně. Ale co mě těší nejvíc, je, že to pomáhá týmu. Myslím, že takhle nahoře nás nečekal vůbec nikdo. Takový týmový charakter tady ještě nebyl. Každý bojuje jeden za druhého,“ chválil parťáky.

Na čele tabulky střelců má nyní náskok čtyř zářezů před osmnáctigólovým triem Anthony Nellis, Oscar Flynn a Aaron Irving. „Popravdě to vůbec nesleduju, statistiky moc nevyhledávám. Jednou jsem se na to podíval a nepřineslo mi to vůbec štěstí, takže už takových pět let se na to nekoukám. Ať si to zaslouží ten, kdo jich dá nejvíc.“

Na Hané si oddychli, po výprasku na Kladně potřebovali zabrat. Nemluví se o tom, ale Mora je z postavení v tabulce pochopitelně nervózní. „Určitě to v hlavách je, ale nesmíte se na to soustředit, protože pak se jen hrabete v ho**ech...“ glosoval útočník Olomouce Rok Macuh, kterého kromě bodů potěšil i návrat Jana Káni po tříměsíční přestávce. „Jsme za něj rádi, měl těžké zranění,“ řekl.

Mimochodem, i Slovinec může stejně jako Beránek vyhlížet květnové mistrovství. „Tak o tom teď fakt nepřemýšlím, to můžu až po sezoně. Teď mě zajímá vyrovnaný spodek tabulky,“ uzavřel Macuh.