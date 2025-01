Trenéři v extralize: budoucí repre kouč i filozof na dně. Kdo je NEJ a naopak

Video se připravuje ... Koučovat správným způsobem hráče Sparty, Třince či Pardubic je i přes nepopiratelná úskalí jednodušší než vést mnohem méně zvučný či daleko méně nákladný výběr. Dost často odvedou trenéři „dole“ víc kvalitní práce než šéfové bohatých střídaček, aniž by to bylo vidět. Také z toho důvodu deník Sport a web iSport.cz přichází s žebříčkem trenérů aktuální sezony, sestaveným podle trenérského vlivu na tým, jeho výkony a výsledky. A jak byste pořadí poskládali vy?

Nehodnocené kluby a trenéři HC Dynamo Pardubice Není co hodnotit, Marek Zadina skončil v říjnu, v lednu pro změnu Václav Baďouček, jehož nástupce Miloslav Hořava je u týmu teprve týden. HC Vítkovice Ridera Stejný případ. Po listopadovém odchodu Davida Bruka se konce sezony nedočkal ani jeho nástupce Vlastimil Wojnar, kterého před pár dny vyměnil Václav Varaďa.

12. Filip Pešán asistenti: Jiří Kudrna, Martin Láska

klub: Bílí Tygři Liberec

věk: 47 let

postavení v tabulce: 13.

bodová úspěšnost: 41 % Nechybělo mnoho a majitel Tygrů Petr Syrovátko spustil gilotinu. Tygři se škaredě topili a záchranný kruh nikde v dosahu, natož po ruce. Bývalý reprezentační kouč se ocitl v ohrožení tam, kde se cítil bezpečněji než doma u rodinného krbu. Volalo se Augustovi, prý i Hořavovi, situace na posledním fleku byla kritická. Přišla poslední šance na vytažení tonoucího, přičemž sám Pešán zabojoval a s podporou nového nadřízeného Michala Birnera obrátil uvadající víru týmu. Pět výher po sobě přineslo jisté uklidnění, požár však uhašený není. Třináctá příčka je pořád jen třináctá příčka. Přesto si Tygři hýčkají kýžený restart.

11. Zdeněk Moták asistenti: Jiří Raszka, Jaroslav Kameš

klub: HC Oceláři Třinec

věk: 60 let

postavení v tabulce: 12.

bodová úspěšnost: 41 % Je to bída. A fakt velká. Oceláři vyhráli pětkrát v řadě titul, Moták byl u dvou pohárů, extralize nepotřebuje nic dokazovat. Jenže Slezané zabředli do krize, která pod Javorovým nemá dlouhé roky obdoby. A kouče i hokejového filozofa v jedné osobě nemůže situace těšit. V průběhu základní části odešel ze štábu asistent Marek Malík – posun veškerý žádný. V Třinci nepanuje panika, ale nervozita rozhodně. Mužstvo věří, že se vymotá z pozice, kam objektivně hráčským obsazením nepatří. Jenže slova nedoprovází činy, zlatá bašta pořádně zešedivěla. Hlavní kouč na tom nepochybně nese svůj podíl. Kouzelný proutek ztrácí moc.

10. Jan Tomajko asistenti: Róbert Petrovický, Martin Prusek

klub: HC Olomouc

věk: 48 let

postavení v tabulce: 10.

bodová úspěšnost: 43 % Olomoucké balancování mezi jistotou předkola, koncem po základní části a hrozbou baráže už tak nějak splňuje extraligový evergreen. Stejné je to v probíhající sezoně. Tomajko pracuje s tím, co má po ruce, nejvíc mu musí vrtat hlavou tragická úspěšnost na venkovních hřištích. Tam si červenobílí zajistili jedinou výhru v normální hrací době a celkově napočítali sedm bodů, čemuž odpovídá postavení týmu v tabulce i Tomajka v žebříčku Sportu. Přístupem ke svěřencům hodně připomíná třineckého Zdeňka Motáka, který mu v Olomouci ostatně dříve předával know-how. Víte, že hra kohoutů bude bolet, osmačtyřicetiletý stratég však může překvapovat daleko víc, než zatím ukazuje.

9. Ladislav Čihák asistenti: Jiří Hanzlík, Stanislav Hrubec

klub: HC Motor České Budějovice

věk: 43 let

postavení v tabulce: 8.

bodová úspěšnost: 49 % Sháníte-li náročného trenéra, na české poměry extrémně náročného, ukážete na Ladislava Čiháka. Nerozpakuje se hráče dohnat až na hranici sil a totálního vyčerpání. Má to něco do sebe. Jen to chce najít správnou míru, nepřetáhnout strunu. Pochopit charakter kabiny a podle toho se chovat. V Boleslavi ztratil kabinu a musel jít. V Motoru je to na střídačku, chvíli svítí slunce, nezřídka je zamračeno. Do melounu a do Motoru nevidíte. Čihák má tým vyfutrovaný zavedenými jmény i zajímavé mládence s velkým potenciálem. Do kvalitního sladění a výkonové stability tomu však stále dost schází. A play off se blíží.

8. Kamil Pokorný asistenti: Jaroslav Barvíř, Jan Švaříček

klub: HC Kometa Brno

věk: 57 let

postavení v tabulce: 6.

bodová úspěšnost: 52 % Jeho výkaz hodně trpí na tragický vstup do ročníku, který byl z hlediska ofenzivních představení nejhorší v novodobé historii Komety. Mužstvo v prvních šesti kolech vstřelilo prachbídných osm gólů, vykřesalo pět bodů z možných osmnácti. Pokorného jméno se proto začalo brzy skloňovat ve velmi negativních souvislostech. Brněnské vedení ovšem prokázalo trpělivost, trenéra povolaného z Třebíče podrželo, výkony se stabilizovaly a ofenzivně zlepšily. Moravané uhráli řadu těsných koncovek zápasů, zároveň však nenabalili vítěznou sérii přesahující tři utkání. Jedou v úsporném módu, který vynáší solidní bodovou sklizeň. Od tradiční značky nicméně čekáte trochu víc.

7. David Čermák asistenti: Václav Skuhravý, Petr Svoboda, Radek Jirátko

klub: Rytíři Kladno

věk: 54 let

postavení v tabulce: 11.

bodová úspěšnost: 42 % Měl v zásadě jediný úkol: aby Kladno zase nepatřilo na dno. Těžká písemka, kterou za poslední tři roky nevyřešil žádný kouč, Čermáka nevyjímaje. Aktuální obrázek vyzařuje přece jen nadějnější barvy. Nedělní duel ve Vítkovicích (5:2) jasně naznačil, že tradiční otloukánek elitní soutěže s nepříliš výrazným kádrem zvládá i náročné zápasy proti tabulkovým sousedům, což byla dříve velká bolest. Nesmí se ovšem zapomínat na sérii osmi pádů v řadě s jediným získaným bodem z přelomu října a listopadu, kdy tým majitele Jaromíra Jágra téměř měsíc neslavil a Čermák ho marně zkoušel resuscitovat. Od zažehnání černé série jsou výsledky uspokojivé, byť ne mimořádné.

6. Tomáš Martinec asistenti: Tomáš Hamara, Peter Frühauf

klub: Mountfield HK

věk: 51 let

postavení v tabulce: 4.

bodová úspěšnost: 56 % Těší se stoprocentní důvěře generálního manažera Kmoníčka, v čemž má obrovskou výhodu oproti řadě jiných trenérů. Ale pozor, musel si ji vybudovat prací a výsledky, ničím jiným. Z druhé strany není úplně jednoduché chodit den co den do stejné budovy, občas člověk potřebuje kyslík odjinud. Platí však, že Martinec sestrojil výkonnou mašinu, dávno zapsanou mezi domácí elitu. Jede se podle daného mustru, do nějž se dokupují součástky, sem tam nějaká nezapadne, ale to znají i jinde. Martinec vytáhl klub z bran regionu a z mančaftu vytvořil pro všechny soupeře obávané seskupení plné nepříjemných a dotěrných vos.

5. Josef Jandač asistenti: Jiří Veber, Václav Pletka, Rudolf Pejchar

klub: HC Škoda Plzeň

věk: 56 let

postavení v tabulce: 9.

bodová úspěšnost: 45 % Přicházel do prostředí, kam by se zas tak moc trenérů nehnalo. Západočeši za sebou měli vcelku zpackanou sezonu, Jandač se navíc staral o nemocnou sestru a podškrábl smlouvu na poslední chvíli. Právě proto obměnu kádru s původně 12 novými jmény zase tolik nedirigoval, což je pro kouče vždy nepříjemná věc. Okolnosti se podepsaly na špatném odpichu do sezony, od počátku listopadu ovšem Indiáni získali jasnou herní tvář, s trefenými injekcemi Markusem Nenonenem či Adamem Měchurou se v tabulce zabydleli výš, než od nich kdo mohl očekávat. Sahají po nejlepší osmičce, nyní je čekají klíčové bitvy.

4. Pavel Gross asistenti: Antonín Stavjaňa, Otakar Vejvoda, Petr Přikryl

klub: HC Sparta Praha

věk: 56 let

postavení v tabulce: 1.

bodová úspěšnost: 62 % Klidná síla na pražské střídačce, ideální volba pro velkoklub z hlavního města. Z hráčů umí správným výběrem slov sejmout tlak, a přestože mu kádr od přípravy decimují zranění a nemoci, dokázal mužstvo udržet na špici extraligy. Zvýšit hlas zvládá. Když je potřeba, zavře kabinu před světem. Řeší se, zda bude po sezoně pokračovat. Letos mu pomohla i obměna asistentů, na Slovensku úspěšný Antonín Stavjaňa i kladenskou zkušeností obouchaný Otakar Vejvoda odvádějí pro hlavního vůdce cenné služby. Pořád je ovšem třeba brát v potaz, že ve srovnání s ostatními pracují s velmi kvalitním hráčským materiálem, pravidelně vítají zvučné posily.

3. Pavel Patera asistenti: David Moravec, Lukáš Mensator

klub: HC Energie Karlovy Vary

věk: 52 let

postavení v tabulce: 7.

bodová úspěšnost: 54 % Sport před sezonou posadil Karlovy Vary na čtrnáctou příčku a upřímně doznává, že si nebyl jist stopou, jakou zanechá Pavel Patera se svým štábem. Předchozí úvazek na Spartě se proměnil v hořkou brigádu, a když půjdeme ještě dál do hloubi, připomeneme neslavné loučení v Mladé Boleslavi z jakési otrávenosti či vyhoření. Dnes je vše pryč a odváté, zlatý borec z Nagana si spravil chuť u reprezentační sedmnáctky, jíž ordinoval atraktivní pojetí, a svou doktrínou postupně zalil i kabinu Varů, jejíž osazenstvo uvěřilo představeným plánům. Po prvotních těžkostech se Energie rozjela do nejlepšího ročníku od toho titulového v roce 2009.

2. Richard Král asistenti: David Havíř, Martin Slánský

klub: BK Mladá Boleslav

věk: 54 let

postavení v tabulce: 5.

bodová úspěšnost: 53 % Kdybyste se předloni v listopadu v Boleslavi zeptali, zda po propuštění Jiřího Kalouse sáhli po vysněném trenérovi a žádali upřímnou odpověď, kdo ví, jak by zněla. U Bruslařů spíš doufali, že Král je nejlepší volbou z mála reálných. Někdejší skvělý centr pomohl zachránit sezonu 2023/24, aby v následující podnikl snový výstřel. Absolutně překopaný tým správně porovnal, utáhl obranu a naučil útočníky vytřískávat maximum. Z Boleslavi se stala dravá štika, která roztrhala veškeré predikce. Král si zároveň vylepšuje značku, podniká průlomový ročník. Za pár sezon bude jasným adeptem na návrat do Pardubic, kde už pomáhal Radimu Rulíkovi a vedl prvoligové béčko. Teď by to ještě chtělo postoupit do čtvrtfinále.